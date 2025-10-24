Energo-Pro, propietaria de Xeal, adquiere una central hidroeléctrica en Brasil

La compañía checa Energo-Pro, propietaria de Xeal, ha completado la adquisición del 100% de la central hidroeléctrica brasileña Baixo Iguaçu, ubicada en el río Iguaçu (estado de Paraná). La instalación cuenta con una capacidad instalada de 350 MW y la operación —por un importe que supera los 260 millones de euros— supone la mayor inversión checa en Sudamérica hasta la fecha. Con esta incorporación, Baixo Iguaçu pasa a ser la central con mayor potencia del grupo Energo-Pro.

La finalización de la adquisición representa otro hito en la expansión estratégica de la compañía en Latinoamérica. A la exitosa adquisición de siete centrales eléctricas más pequeñas con una capacidad total de 90 MW en 2024, le sigue la adquisición de una central hidroeléctrica moderna y eficiente con contratos de compraventa a largo plazo. La compañía también está construyendo una nueva central hidroeléctrica, Chorreritas, en Colombia, cuya puesta en marcha está prevista para 2026.

«El crecimiento de nuestra cartera en Latinoamérica constituye un paso estratégico en la diversificación geográfica de nuestro grupo. Esto refuerza nuestra resiliencia ante las fluctuaciones hidrológicas, geopolíticas y económicas», afirmó Jakub Fajfr, CEO de ENERGO-PRO.

Con la adquisición de la central hidroeléctrica de Baixo Iguaçu, la capacidad instalada del Grupo Energo-Pro asciende a 1.850 MW. La compañía opera actualmente 54 centrales hidroeléctricas en cinco países: Bulgaria, Georgia, Turquía, España y Brasil.

Financiación de la Adquisición y Bonos Verdes

La adquisición de la central hidroeléctrica Baixo Iguaçu a la empresa brasileña COPEL se financió mediante una combinación de efectivo disponible y financiación externa. En el primer semestre de 2025, Energo-Pro emitió con éxito eurobonos verdes por valor de 750 millones de euros, con vencimiento en 2030 y un cupón del 8%. Los fondos obtenidos con los bonos se utilizaron para financiar la adquisición de Baixo Iguaçu y optimizar la estructura de capital del grupo.

«La exitosa emisión de nuestro primer eurobono verde nos ha proporcionado una base estable para un mayor crecimiento y desarrollo en el campo de las energías limpias», añadió Jakub Fajfr.