Externa superará este año los 72 millones de euros de facturación

La empresa gallega Externa, especializada en la gestión integral de recursos humanos, trabajo temporal, outsourcing, selección y formación, celebró en el Club Empresarial Nordés de A Coruña su convención comercial anual, en la que participaron los directivos de la compañía de España y Portugal.

Durante el encuentro, encabezado por el CEO, Pastor López Docampo, y el director general, Fernando Berdugo, se analizaron los resultados del ejercicio y las perspectivas de crecimiento de la empresa. Entre enero y julio de 2025, Externa experimentó un crecimiento del 28,5% respecto al mismo periodo del año anterior, superando en un 102% los objetivos de facturación previstos para esos siete primeros meses.

Con unas previsiones de alcanzar 72,4 millones de euros de facturación al cierre de 2025, la compañía mantiene su meta de llegar a los 100 millones en 2027, tal y como contempla su Plan Estratégico 2023-2027. Este avance se apoya en un proceso de expansión territorial que ha llevado a Externa a contar ya con 17 delegaciones en España —incluida la reciente apertura en Zaragoza— y dos en Portugal (Lisboa y Oporto), operando allí bajo la marca WinWorking by Externa.

El CEO destacó que el último trimestre del año estará marcado por una intensa actividad comercial y por la puesta en marcha de acciones para mejorar la eficiencia y la rentabilidad. Además, López Docampo subrayó las principales líneas de actuación para consolidar el crecimiento: captación de talento humano, expansión en zonas estratégicas, diversificación sectorial, crecimiento orgánico e inorgánico —a través de adquisiciones— y mejora continua en la calidad del servicio.

Fundada en 2006 y de capital 100% nacional, Externa continúa consolidándose como una de las compañías de referencia en el sector de los recursos humanos en la península ibérica.