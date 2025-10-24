Los servicios y la población extranjera impulsan el empleo en Galicia y reducen el paro a niveles de 2007

El impulso del sector servicios durante la temporada de verano, con el necesario refuerzo de los cuadros de personal en hostelería y restauración para hacer frente a la llegada de turistas a la comunidad, ha permitido que Galicia consolidase durante el tercer trimestre la mejora en los datos de ocupación y desempleo. La tasa de paro del 8% con la que se cierra el tercer trimestre es la mejor en la serie histórica desde los últimos tres meses del año 2007. Todo ello, además, en un contexto a nivel estatal, en el que a pesar de registrarse un récord histórico de ocupación, el desempleo se incrementó hasta situarse en el 10,5%.

Así, la fuerza del sector turístico impulsó un mercado laboral que, a pesar de perder ocupados en la construcción (7.500 menos) y la industria (5.900 menos) , mantuvo su vigor con un incremento de 14.000 trabajadores con respecto al segundo trimestre de este año y que se eleva hasta los 20.100 si se compara con el mismo periodo del pasado año. Una mejora que viene condicionada fundamentalmente por el incremento en la ocupación en el sector terciario en el que se registraron 27.300 trabajadores más con respecto al anterior trimestre y hasta 40.600 más que en el mismo periodo del pasado año, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada ayer por el INE.

De este modo, la comunidad logró reforzar la tendencia ya observada en la EPA de julio, cuando Galicia logró crear 15.400 empleos en un trimestre y reducir la tasa de paro por debajo del 9%. En apenas medio año, el desempleo se redujo en la comunidad en más de 7.000 personas, en contraste con la evolución del mercado laboral estatal, donde la creación de empleo no ha sido suficiente para absorber el incremento de la población activa.

En este apuntalamiento de la tendencia positiva del mercado laboral en la comunidad durante el tercer trimestre, tiene un peso prominente la población migrante. Así las cosas, ocho de cada diez nuevos empleos creados durante la temporada de verano (11.800 de los 14.000 totales) fueron ocupados por personal de origen extranjero.