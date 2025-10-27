AlphaChick: la revolución de la Inteligencia Artificial que transforma el sector avícola desde Padrón

La compañía tecnológica padronesa TripleAlpha impulsa el proyecto AlphaChick, una innovadora solución basada en Inteligencia Artificial (IA) y tecnologías avanzadas de análisis y control que busca transformar por completo el sector avícola. Su meta es clara: ayudar a las granjas a ser más eficientes, sostenibles y competitivas, garantizando al mismo tiempo un mayor bienestar animal.

El principal desafío que aborda AlphaChick es la fragmentación y gestión ineficiente de los datos críticos en las explotaciones avícolas. Hoy en día, buena parte de la información sobre alimentación, crecimiento, salud o condiciones ambientales se recopila de forma manual, lo que dificulta el análisis en tiempo real y retrasa la toma de decisiones. Para superar esta limitación, la solución de TripleAlpha propone una plataforma unificada capaz de recoger, procesar y analizar la información automáticamente.

Uno de los componentes más innovadores del sistema es la incorporación de tecnología NIR (espectroscopia de infrarrojo cercano), que permite conocer al instante la composición nutricional de los piensos. De esta manera, se reduce la dependencia de laboratorios externos y se optimiza la alimentación de las aves, ajustando las dietas en función de sus necesidades reales y reduciendo los costes de producción.

Además, AlphaChick integra algoritmos predictivos y prescriptivos de IA capaces de anticipar parámetros clave como el peso de las aves, el índice de conversión alimenticia o el riesgo de enfermedades. Estos modelos también ofrecen recomendaciones automáticas para ajustar la temperatura, la ventilación, la humedad o las rutinas de alimentación, mejorando la productividad y el confort animal.

La plataforma está diseñada para adaptarse a las características de cada explotación y facilitar la automatización inteligente. Gracias a una interfaz intuitiva y a protocolos de respuesta automática, las granjas pueden programar acciones inmediatas ante alertas, como cambios anómalos en el consumo de pienso o aumentos de amoníaco ambiental, reduciendo la dependencia del control manual y acelerando las respuestas ante incidencias.

TripleAlpha prevé llevar AlphaChick desde su actual nivel de madurez tecnológica (TRL 6) hasta el TRL 9, con validaciones en granjas reales. En estas pruebas piloto se medirán indicadores clave como la reducción de la mortalidad, la mejora en la eficiencia alimenticia, el ahorro de costes y el tiempo de reacción ante eventos críticos.

Referente

Con este proyecto, AlphaChick se posiciona como un referente en la revolución tecnológica del sector avícola, demostrando cómo la combinación de IA, IoT y análisis avanzado de datos puede marcar un antes y un después en la gestión de las explotaciones.

El proyecto se enmarca en el programa IG408M – IA 360, impulsado por el Igape, con el apoyo de los fondos Next Generation de la Unión Europea y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.