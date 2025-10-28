Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abanca gana 670 millones en nueve meses, un 5% más que en 2024

La entidad hace balance de los tres primeros trimestres del año, con un volumen de negocio de 134.000 millones de euros y 118.000 altas de clientes hasta octubre

Junta general de accionistas de Abanca, presidida por Juan Carlos Escotet. | L. O.

EFE

Abanca ha obtenido en los nueve primeros meses de este año 2025 un beneficio atribuido de 670,4 millones de euros, un 5 % más que en el mismo periodo del año pasado, ha informado este martes la entidad bancaria. La rentabilidad ROTE ha sido del 15,1 % y Abanca ha elevado su volumen de negocio por encima de los 134.000 millones de euros, un 5,6 % más, mientras que su beneficio atribuido ha aumentado a los 670,4 millones, cuando en 2024 era de 638 millones si no se cuenta con la adquisición de Eurobic, que elevó la cifra a 988 millones.

En términos de solvencia, se ha producido un incremento de la ratio CET1 en más de 50 p.b. en el último año, que la entidad atribuye a "la combinación de la sólida capacidad de generación de resultado y la prudente gestión de dividendos".

La ratio de eficiencia se ha situado en el 51,4 %, con una mejora de 54 p.b en el trimestre.

El coste del riesgo se mantiene controlado, en un nivel del 0,20 %, con una ratio de morosidad del 2,2 % y una tasa de cobertura del 81,8 %.

Además, el volumen de crédito a la clientela en situación normal se situó en 52.152 millones de euros, con un crecimiento interanual del 6,3 %.

Las nuevas formalizaciones de crédito han crecido un 52,6 % en particulares y casi se duplican en empresas, lo que permite que la cuota de formalizaciones crezca 30 p.b. en España y 114 p.b. en Portugal.

La captación de recursos de clientes ha crecido un 5,2 % interanual (368 millones de euros solo en el tercer trimestre) y la cuota de mercado de suscripciones de fondos de inversión alcanza el 7 % en lo que va de año.

En este 2025, se han registrado más de 118.000 altas de clientes, un 17 % más que hace un año, de las cuales el 70 % proviene de áreas distintas a la zona de origen de Abanca.

La entrada de nuevos clientes se ha traducido en un incremento del 1,5 % en los depósitos minoristas.

La cartera de Abanca tiene un perfil netamente minorista: un 94 % de los depósitos corresponde a familias y empresas y un 70 % tiene un saldo inferior a los 100.000 euros.

En materia de liquidez, la entidad bancaria dispone de 23.016 millones de euros en activos líquidos, cifra equivalente a 4,8 veces sus vencimientos previstos de emisiones, y adicionalmente dispone de una capacidad de emisión de cédulas de 7.369 millones de euros, lo que eleva su posición total hasta los 30.385 millones de euros.

