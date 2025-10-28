Bioga y BioPharma Crescent sellan una alianza para impulsar la biotecnología entre Galicia y Carolina del Norte

El Clúster Tecnolóxico e Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga) y la organización estadounidense BioPharma Crescent, referente del sector farmacéutico y biotecnológico en Carolina del Norte, han firmado un acuerdo de cooperación destinado a fortalecer los lazos entre los ecosistemas de innovación de Galicia y Estados Unidos.

El convenio, formalizado en Santiago, supone un paso más en la relación iniciada durante la misión empresarial gallega a EEUU en 2024, impulsada por Bioga con el apoyo de GAIN, IGAPE y el Clúster Saúde de Galicia (CSG). Aquel viaje permitió establecer los primeros contactos con el Research Triangle Park y con representantes de BioPharma Crescent, base que ahora se consolida con esta nueva alianza.

El Memorando de Entendimiento (MoU) firmado entre ambas entidades promoverá la colaboración en innovación, biomanufactura, formación de talento y transferencia tecnológica. Entre las acciones previstas destacan el intercambio de buenas prácticas, la creación de redes entre empresas y centros de investigación, la organización de misiones bilaterales y la identificación de proyectos colaborativos en ámbitos como terapias avanzadas, digital health o bioinformática.

Con este acuerdo, BioPharma Crescent pasa a ser socio honorífico de Bioga, reforzando así su compromiso con el ecosistema biotecnológico gallego y su voluntad de participar activamente en las iniciativas de internacionalización e innovación que promueve el clúster.

Desde Bioga, destacan que la alianza permitirá “impulsar la competitividad y la proyección internacional de la biotecnología gallega, generando nuevas oportunidades de colaboración entre empresas, universidades y administraciones públicas”.

Una "oportunidad estratégica"

Por su parte, desde BioPharma Crescent valoran el acuerdo como “una oportunidad estratégica para conectar el talento y la capacidad innovadora de Galicia con uno de los polos biotecnológicos más dinámicos de Estados Unidos”.

Con esta firma, Galicia consolida su posición como un referente en biotecnología en el sur de Europa, abriendo una nueva etapa de cooperación estable con el ecosistema norteamericano de Carolina del Norte.