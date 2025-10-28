La gallega Visual Trans adquiere DeiWorld y se consolida como líder del software logístico en español

La empresa gallega Visual Trans, con sede en O Porriño y especializada en el desarrollo de software para el sector transitario y logístico, anuncia la adquisición de DeiWorld, compañía española reconocida por su experiencia en soluciones ERP para transporte internacional, aduanas y logística.

La operación, formalizada recientemente, permitirá integrar todos los productos y desarrollos de DeiWorld dentro del ecosistema de soluciones de Visual Trans, consolidando así una oferta tecnológica más completa, flexible y orientada al cliente. Con esta adquisición, la firma se posiciona como líder del software logístico en español, con presencia entre las 500 principales empresas de logística en 25 países.

Según Alfonso Gutiérrez, fundador y presidente de Visual Trans, el objetivo de esta unión es “crecer junto a DeiWorld para seguir ofreciendo soluciones innovadoras y reales a los profesionales del sector, fortaleciendo la relación de confianza y cercanía con nuestros clientes”.

Por su parte, Cristóbal Pérez, fundador de DeiWorld, ha destacado que “la integración de nuestras soluciones supondrá una mejora en los servicios actuales y una ampliación de la oferta tecnológica. Ambas empresas compartimos una visión común: que el software sea más humano, más vivo, más emocional, y no un producto frío o distante”.

Desde la dirección financiera de Visual Trans, Carlos Pérez subrayó que, mientras otros gigantes internacionales desembarcan en España con centros de decisión lejanos, “Visual Trans apuesta por un modelo de proximidad y relaciones duraderas, que entiende y acompaña el día a día de sus clientes”.

Con más de medio siglo de experiencia combinada, ambas compañías unen fuerzas para ofrecer una plataforma tecnológica de referencia en el ámbito hispano, que potencie la innovación, la eficiencia y la cercanía. “Esta unión será enriquecedora para todos, desde los equipos hasta los clientes, porque compartimos valores y una misma vocación: hacer las cosas bien y construir proyectos duraderos”, añadió Gutiérrez.

Fundada en 1999 e integrada en el grupo Visual MS, Visual Trans es una empresa gallega con sede en O Porriño dedicada al desarrollo de software de gestión para transitarios, consignatarios y operadores logísticos. Cuenta con más de 130 empleados y destaca por la excelencia de su servicio posventa y su constante apuesta por la innovación tecnológica.

DeiWorld es una compañía española especializada en software ERP para los sectores transitario, aduanero y logístico, con soluciones modulares y escalables como DEI TRANS, DEI ADU y DEI CONTA. Su enfoque se centra en la profunda especialización vertical y en la integración nativa con CRM, consolidándose como un socio tecnológico clave para la digitalización del sector.