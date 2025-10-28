Lorenzana acusa al Gobierno de “no defender ni a Galicia ni a los gallegos” con el recurso contra la repotenciación eólica

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, criticó este martes que con el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra las medidas de repotenciación eólica aprobadas por la Xunta, “no se está defendiendo ni a Galicia ni a los gallegos”.

Durante la clausura de la jornada Sociedad, eólica y trabajo: propuestas para un modelo de desarrollo eólico en Galicia socialmente justo, organizada por CCOO, recordó que actualmente en Galicia existen 20 parques eólicos susceptibles de repotenciación al haber superado los 25 años de antigüedad.

Apoyándose en un estudio de la Universidad de Vigo, explicó que esta actuación permitiría eliminar de la paisaxe alrededor de 582 aerogeneradores (pasando de 733 a 151, un 79 % menos) y aumentar la producción eléctrica en un 34,5 %.

“La ciudadanía gallega pide menor impacto en su territorio y también más ahorro energético en sus hogares, en sus empresas y en su industria”, afirmó la conselleira. “La Xunta considera legítimo responder a esa demanda con medidas concretas, pero el Gobierno del Estado cree que es ilícito”, lamentó.

Lorenzana insistió en que la repotenciación eólica “tiene un impacto muy positivo porque no solo reduce el impacto paisajístico, sino que incrementa la energía eléctrica generada en Galicia y fomenta una industria asociada a la reutilización y reciclaje de equipos”. En cambio, advirtió, su suspensión “trae consecuencias negativas para el medio ambiente, para la disponibilidad de energía renovable y para los consumidores gallegos, que podrían beneficiarse de un abaratamiento de la factura eléctrica”.

En este sentido, la titular de Economía e Industria se preguntó “qué intereses defiende el Gobierno central” con este recurso, señalando que “no protege la descarbonización, ni la electrificación de la economía, ni el territorio gallego, ni la industria”.

Un modelo socialmente justo

Lorenzana defendió la necesidad de una colaboración estrecha entre industria, administración y ciudadanía para lograr un modelo eólico “socialmente justo”, que permita “abaratar la factura eléctrica que pagan los gallegos y el tejido productivo”.

“Queremos que vivir cerca de un parque eólico no se perciba como una amenaza, sino como una oportunidad”, afirmó, subrayando que “solo con hechos, y no con palabras, se podrá lograr esa confianza”.

La conselleira recordó además que la Xunta ya ha aprobado la excepcionalidad de los dos primeros parques que suministrarán energía a la planta de Ferroatlántica en Sabón, beneficiando también a unos 46.000 vecinos de 17 municipios con descuentos del 30 % en la factura eléctrica para familias y pymes, una medida valorada en 15 millones de euros.

Estas bonificaciones forman parte de las exigencias de la Xunta a los promotores de nuevos parques eólicos, que deberán vender el 50 % de la energía generada a consumidores gallegos.

La conselleira avanzó además que el nuevo Plan Sectorial Eólico de Galicia seguirá su desarrollo con la elaboración de una base de datos cartográfica, un primer borrador y la identificación de zonas de aceleración renovable, junto con el Documento Inicial Estratégico y el Estudio Ambiental Estratégico.

“Son necesarios cambios valientes en las políticas actuales para que la ciudadanía entienda las enormes ventajas de un desarrollo renovable de primer nivel en su territorio”, concluyó.