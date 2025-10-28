Xeal inicia las obras de su planta de carbón vegetal en Dumbría

La compañía Xeal (Xallas Electricidad y Aleaciones) ha iniciado oficialmente las obras de su planta de carbón vegetal en Dumbría, tras obtener la autorización de la Xunta , que ha reconocido la iniciativa como Proyecto Industrial Estratégico (PIE). Este paso representa un avance clave en la descarbonización de los procesos industriales de la empresa, especialmente en la producción de ferroaleaciones.

Con una inversión total que supera los 25 millones de euros, de los cuales 8,7 millones proceden del PERTE de Descarbonización, la nueva planta permitirá sustituir entre un 15% y un 40% del carbón fósil por carbón vegetal. De este modo, XEAL reducirá de forma significativa sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en línea con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Agenda Energética de Galicia 2030.

El proyecto, cuya construcción está prevista finalizar en junio de 2026, tendrá una capacidad de producción de entre 11.000 y 14.000 toneladas anuales de carbón vegetal, con un impacto ambiental positivo que se traduce en una reducción estimada de hasta 50.000 toneladas de GEI al año y un ahorro social valorado en 1,9 millones de euros.

Un "hito clave"

Para María Couto, CEO de Xeal, “el inicio de las obras de la Planta de Carbón Vegetal en Dumbría representa un hito clave en nuestra hoja de ruta hacia una industria más sostenible. Este proyecto refuerza nuestro compromiso con la innovación tecnológica, la descarbonización y el desarrollo económico local”.

Couto también quiso agradecer a la Xunta de Galicia “su apoyo y su visión compartida de que se trata de un proyecto estratégico no solo para la comarca, sino también para Galicia en su conjunto”.

La Planta de Carbón Vegetal se enmarca dentro de la estrategia integral de transición energética de XEAL, junto a proyectos como la central hidráulica reversible de Monte da Ruña y la nueva línea de ferrosilicocromo, cuya producción se pondrá en marcha en la planta de Cee. Esta diversificación industrial permitirá a la compañía reforzar su competitividad y liderazgo en sectores clave a nivel internacional.

Con más de 120 años de trayectoria, Xeal gestiona actualmente dos plantas de ferroaleaciones en Cee y Dumbría, además de diez centrales hidroeléctricas que generan energía limpia en la cuenca de los ríos Xallas y Grande. A través de esta nueva inversión, la empresa consolida su apuesta por una industria gallega más sostenible, innovadora y alineada con los objetivos climáticos europeos.