La Cámara de Santiago celebra su pleno en Touro y refuerza su colaboración con la Xunta para impulsar la mediación empresarial

La Cámara de Comercio de Santiago trasladó la reunión de su Pleno al municipio de Touro, donde se celebró un encuentro en la sede de GalChimia., referente gallego en el ámbito de la química orgánica. El acto contó con la participación del director xeral de Xustiza, Xosé Tronchoni Albert, y del alcalde de Touro, Jesús Reboredo González, además de la presidenta de la Cámara, María Pais, y la directora ejecutiva de GalChimia, Carmen Pampín.

Durante la jornada, los asistentes realizaron una visita guiada por las instalaciones de GalChimia, ejemplo de empresa innovadora que combina investigación científica, desarrollo rural y generación de empleo cualificado. La presidenta de la Cámara, María Pais, destacó el compromiso de la institución con el fortalecimiento del tejido empresarial de la demarcación compostelana, que abarca desde Santiago hasta Barbanza, Arzúa y Touro, impulsando la digitalización, la formación y la internacionalización de las empresas locales.

Pais recordó que la Cámara de Santiago ha apoyado a más de 3.500 autónomos y pymes, canalizando más de un millón de euros en ayudas europeas. Además, subrayó el papel de la entidad como institución de mediación, que ofrece un marco de confianza para resolver conflictos empresariales sin recurrir a los tribunales. “La mediación reduce costes y tiempos, y fortalece las relaciones empresariales”, apuntó.

Por su parte, Xosé Tronchoni resaltó la importancia de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que obliga a intentar resolver los conflictos civiles y mercantiles mediante la mediación antes de acudir a la vía judicial. Tronchoni expresó su disposición a colaborar con la Cámara para promover la mediación como herramienta eficaz en el ámbito empresarial.

La directora ejecutiva de GalChimia, Carmen Pampín, valoró el trabajo de la Cámara en formación e internacionalización, y subrayó la importancia de “ganar masa crítica” mediante la cooperación empresarial para aumentar la proyección exterior de Galicia. El alcalde de Touro, Jesús Reboredo, cerró el encuentro destacando el papel aglutinador de la Cámara, que reúne a empresas de distintos sectores bajo una visión común de desarrollo.

Con cerca de 30.000 empresas y autónomos representados en 32 municipios del sur de A Coruña, la Cámara de Comercio de Santiago continúa consolidándose como un referente en apoyo empresarial, innovación y competitividad en Galicia.