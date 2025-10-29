El Clúster TIC Galicia impulsa la innovación gallega en Tech Show Madrid

El Clúster TIC Galicia participa por primera vez en Tech Show Madrid, la gran cita nacional del sector tecnológico que se celebra este miércoles y jueves en Ifema. La entidad busca dar visibilidad a la innovación con sello gallego a través de un stand propio (9Y94) en el área Big Data & AI World, donde sus empresas asociadas —2bedigital, CTL Spain, DataDefend Solutions, Ilux Visual Technologies, ScanMeNow y RCA Systems— muestran sus proyectos más punteros.

La presencia del Clúster TIC Galicia en esta feria se enmarca dentro de su estrategia de promoción e internacionalización del sector tecnológico gallego, facilitando a las compañías la oportunidad de presentar sus soluciones, crear nuevas alianzas y abrirse a mercados nacionales e internacionales.

“Queremos visibilizar el talento y las soluciones de nuestras asociadas en ferias estratégicas como Tech Show Madrid o GITEX Dubái, donde participamos recientemente. Nuestro objetivo es reforzar el posicionamiento de Galicia como referente en nuevas tecnologías y fomentar la colaboración con otros actores del ecosistema”, destacó Antonio Rodríguez del Corral, presidente del Clúster TIC Galicia.

Innovación con acento gallego

Con más de 470 expositores, 350 ponentes y una previsión de 25.000 visitantes, Tech Show Madrid reúne a los principales referentes en cloud, ciberseguridad, big data, inteligencia artificial, edge computing, realidad aumentada o colaboración digital. En este entorno, las empresas participantes bajo el paraguas del Clúster muestran proyectos avanzados que evidencian la capacidad de innovación del tejido tecnológico gallego.

ScanMeNow, spin-off de Ilux Visual Technologies, con sede en A Coruña, presenta una tecnología pionera a nivel internacional que revoluciona la identidad digital mediante la creación de réplicas virtuales 3D hiperrealistas impulsadas por inteligencia artificial. Estas figuras se generan en cuestión de minutos a partir de fotografías captadas por 105 cámaras y reproducen con fidelidad los gestos y movimientos del usuario, ofreciendo experiencias inmersivas para eventos, campañas y entornos digitales.

Desde Santiago de Compostela, 2bedigital mostrará sus soluciones de performance marketing, automatización e IA aplicada al e-commerce. Su tecnología Click2Try permite probar productos de forma virtual, integrando realidad aumentada y modelos de IA que personalizan la experiencia de compra y potencian las ventas en el sector retail.

Por su parte, la consultora DataDefend Solutions centrará su participación en la ciberseguridad, presentando su modelo CISO as a Service y el SOC 24/7, servicios enfocados en la protección, concienciación y cumplimiento normativo (ISO 27001, ENS, NIS2). Su objetivo es fortalecer alianzas y consolidar a Galicia como referente nacional en ciberseguridad.

La compañía RCA Systems, con sede en A Coruña, ofrecerá demostraciones interactivas sobre Nextcloud Hub, la plataforma de colaboración de código abierto líder en el mercado. Como socio oficial de Nextcloud GmbH y Collabora Productivity Ltd, presentará su propuesta de alojamiento seguro en centros de datos ubicados en España, subrayando su apuesta por la soberanía tecnológica.

CTL Spain, con presencia en Vigo, mostrará sus soluciones informáticas basadas en ChromeOS, entre ellas sus Chromeboxes para digital signage (CBX3) y el Compute System GQE20C, un sistema diseñado para salas de reunión Google Meet que ya utilizan grandes multinacionales.

Sobre el Clúster TIC Galicia

El Clúster TIC Galicia es una asociación sin ánimo de lucro formada por 152 socios, entre grandes empresas, pymes, centros tecnológicos y entidades profesionales. Desde su creación en 2008, trabaja para impulsar la colaboración público-privada, fomentar la transformación tecnológica y promover un modelo productivo basado en la innovación y el talento, capaz de generar riqueza y empleo de calidad en Galicia.