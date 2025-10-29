Hijos de Rivera y EIT Food impulsan la innovación europea en bebidas funcionales

Hijos de Rivera celebraó este miércoles en MEGA, el Museo de Estrella Galicia, el Demo Day final de la primera edición de Impact Sips, un programa internacional de innovación abierta liderado por la compañía en colaboración con EIT Food, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología de la Unión Europea.

Durante la jornada, seis startups europeas presentaron sus propuestas ante un jurado compuesto por expertos de ambas entidades. Las iniciativas, procedentes de Francia, Polonia, Italia, Países Bajos y España, exploran nuevas formas de aplicar la ciencia y la biotecnología al desarrollo de ingredientes y bebidas funcionales orientadas al bienestar y la sostenibilidad.

El programa ha tenido como objetivo detectar empresas emergentes capaces de ofrecer soluciones innovadoras en nutrición personalizada, ingredientes funcionales obtenidos de subproductos y bebidas diseñadas para mejorar aspectos específicos de la salud, como el bienestar mental o la gestión del estrés.

El presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, destacó que “con Impact Sips seguimos fortaleciendo nuestro modelo orbital de innovación, conectando con talento internacional y fomentando un ecosistema colaborativo que nos permita crear productos con impacto positivo. Queremos que la innovación sirva para mejorar el bienestar de las personas y la sostenibilidad del planeta”.

Por parte de EIT Food, Belén Moscoso del Prado, Corporate Venturing Manager, subrayó que “Impact Sips representa el espíritu de empresas realmente disruptivas en innovación, como Hijos de Rivera, que apuestan por transformar la ciencia en oportunidades de mercado y generar impacto real en la salud de las personas”.

También intervino Lorena Savani, Directora de Biotech & Protein en EIT Food, quien señaló que “la demanda de alimentos y bebidas funcionales está creciendo a un ritmo sin precedentes, y programas como este permiten a Europa situarse a la vanguardia de una industria que une ciencia, sostenibilidad y propósito”.

Entre los proyectos finalistas se presentaron ingredientes naturales que promueven el equilibrio emocional, extractos botánicos que sustituyen a la cafeína ofreciendo energía prolongada y soluciones que convierten subproductos de la industria vinícola en antioxidantes de alto valor. Además, se mostraron micronutrientes obtenidos de frutas y verduras para crear bebidas personalizadas adaptadas a las necesidades de cada consumidor.

El director de I+D+i de Corporación Hijos de Rivera, Yago Campos, explicó que “Impact Sips nos ha permitido acercarnos a startups con un enorme potencial y detectar tendencias que servirán de base para futuros proyectos piloto y oportunidades de inversión. Este programa nace como cantera de innovación para reforzar nuestro eje estratégico en productos funcionales”.

Con este programa, Hijos de Rivera y EIT Food consolidan su apuesta por la colaboración público-privada, conectando ciencia, tecnología y emprendimiento para transformar la industria alimentaria desde Galicia hacia toda Europa.