Iberdrola | bp pulse y CLUN ponen en marcha el primer hub de recarga ultrarrápida en Ribadeo

Iberdrola | bp pulse, en colaboración con la cooperativa gallega Clun (Cooperativas Lácteas Unidas), ha inaugurado este miércoles en Ribadeo el primer hub de recarga ultrarrápida de la comarca de A Mariña. La instalación, situada a apenas un kilómetro de la Playa de las Catedrales y junto a una doble salida de la autovía A8, refuerza la red de recarga de alta potencia de la compañía en el norte peninsular, un enclave estratégico tanto para residentes como para viajeros.

La estación cuenta con ocho puntos de recarga que permiten abastecer varios vehículos a la vez: dos de 360 kW y seis de 180 kW. Gracias a esta potencia, los conductores pueden recuperar hasta el 80% de la batería en tan solo 12 a 25 minutos, lo que supone una autonomía aproximada de 350 kilómetros.

El nuevo hub está ubicado en las instalaciones de Clun, lo que ofrece a los usuarios acceso a servicios adicionales mientras cargan su coche, como una agrotienda, lavandería autoservicio o zona de autolavado. La colaboración entre Iberdrola | bp pulse y Clun refuerza la apuesta de ambas entidades por un modelo de movilidad eléctrica sostenible que genere valor y empleo en el territorio gallego.

El acto de inauguración contó con la presencia de Olimpia López Rodríguez, subdelegada del Gobierno en Lugo; Javier Arias Fouz, delegado territorial de la Xunta en la provincia; y Daniel Vega, alcalde de Ribadeo.

Durante la presentación, Julio Martín, director de expansión de red de Iberdrola | bp pulse, destacó que “esta nueva estación es un paso más en nuestro compromiso con la electrificación de Galicia y del corredor cantábrico, facilitando la movilidad eléctrica a los residentes y a los miles de visitantes que cada año acuden a la Playa de las Catedrales. Seguimos apostando por alianzas locales como Clun y globales como Porsche, para avanzar en la movilidad sostenible en España y Portugal”.

Iberdrola | bp pulse es una alianza estratégica al 50:50 entre ambas compañías para liderar el despliegue de infraestructura de recarga rápida y ultrarrápida en España y Portugal. Su objetivo es alcanzar los 11.700 puntos de recarga operativos en 2030, consolidando una red moderna e innovadora que impulse el uso del vehículo eléctrico y la transición hacia una movilidad más limpia.

Por su parte, Clun, la mayor cooperativa láctea de Galicia, agrupa a más de 3.000 socios y está presente en más de 80 municipios gallegos, generando más de 450 empleos directos. Sus productos, comercializados bajo las marcas Feiraco, Únicla y Clesa, son un referente del sector lácteo gallego y símbolo del compromiso con el medio rural y la sostenibilidad.