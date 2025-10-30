El BCE sigue el guion y mantiene los tipos en el 2% con la inflación bajo control

Lo que ya se preveía, en consenso general por parte de todos los analistas, es lo que ha terminado sucediendo. El Banco Central Europeo (BCE), máxima autoridad comunitaria en política económica, ha apostado por la paciencia decidiendo mantener los tipos de interés en el 2%, al igual que hizo en las dos últimas ocasiones, el 24 de julio y el 11 de septiembre.

De esta manera, la institución presidida por Christine Lagarde redobla su apuesta por fijar, al menos de momento, los tipos en el 2%, muy cerca de la tasa de inflación de la Eurozona, cuyo dato más reciente se sitúa en el 2,2%.

"La inflación continúa en niveles próximos al objetivo del 2% a medio plazo, y la evaluación por el Consejo de Gobierno de las perspectivas de inflación prácticamente no ha variado", ha destacado la institución a través de un comunicado, poniendo de manifiesto que el curso de la economía de la Eurozona permanece estable en los últimos meses, de ahí la decisión de continuar la estrategia ya en marcha.

"La economía ha seguido creciendo pese al difícil entorno internacional. El vigor del mercado de trabajo, la solidez de los balances del sector privado y las anteriores reducciones de los tipos de interés aprobadas por el Consejo de Gobierno continúan siendo factores que contribuyen de forma importante a la resiliencia. No obstante, las perspectivas son aún inciertas, debido especialmente a los actuales conflictos comerciales internacionales y a las tensiones geopolíticas", apostilla el comunicado.

Atendiendo a los términos empleados por el BCE para justificar su decisión, se percibe cierto tono acomodaticio, dando a entender que las reducciones de tipos en meses previos son vistas como suficientes por la autoridad para mantener bajo control la economía de la Eurozona. Sin embargo, Lagarde no cierra la puerta a una bajada de tipos en el futuro, que a pesar de ser improbable, podría llegar a ocurrir a tenor de la inestabilidad geopolítica que azota hoy en día al mundo.

Lagarde celebra el éxito de la cumbre Trump - Xi

En la rueda de prensa posterior, donde Lagarde compareció frente al vicepresidente del BCE, Luis de Guindos y el gobernador del Banco de Italia, Fabio Panetta, la presidenta del BCE anunció que la economía de la Eurozona experimentó un crecimiento del 0,2% en el tercer trimestre del año. "El sector servicios creció, potenciado por el turismo, así como por el crecimiento de los servicios digitales. Este muestra como muchas empresas han aumentado sus esfuerzos para modernizarse, e integrar la IA en sus negocios", ha declarado Lagarde.

En lo que respecta al empleo de la Eurozona, Lagarde ha celebrado que el dato se encuentra en el 6,3%, muy cerca de su mínimo histórico. Sin embargo, también ha advertido de que la demanda ha sufrido "un cierto enfriamiento". Además, ha indicado que los hogares "continúan ahorrando una proporción inusualmente grande de sus ingresos, lo que debería darles margen a aumentar los gastos".

"La mayoría de los indicadores de expectativas de inflación a largo plazo se mantienen en torno al 2%, lo que respalda la estabilización de la inflación en torno a nuestro objetivo", ha incidido Lagarde, respaldando la estabilización de los precios de consumo como motivo de peso para que el BCE haya decidido mantener intacta su política monetaria.

En cuanto al futuro, la presidenta del BCE ha afirmado que la decisión de mantener los tipos intactos no sigue una línea de estrategia concreta. "Tomaremos el enfoque de 'reunión por reunión' para determinar la situación apropiada en cada momento", afirmaba Lagarde. La presidenta ha recordado que los últimos avances en materia geopolítica, tales como el entendimiento entre Trump y Xi Jinping en la cumbre entre EE.UU. y China en Seúl son halagüeños para la economía.

"Sin embargo, la persistente volatilidad del entorno comercial mundial podría perturbar las cadenas de suministro, frenar aún más las exportaciones y afectar negativamente al consumo y la inversión", ha remarcado. En palabras de Lagarde, "el desenlace aún es incierto". "Las disputas comerciales a nivel global, así como las tensiones geopolíticas, provocarán que el ambiente global se convierta, probablemente, en un lastre", ha apostillado.