Las tres capitales vascas son ya zonas tensionadas, con la subida del alquiler limitada al 2,2%

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la declaración, como zonas de mercado tensionado para el alquiler, de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Astigarraga y Usurbil, una declaración que tendrá plenos efectos a partir de mañana viernes, según ha explicado.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido que la declaración de zona tensionada "acaba con las subidas abusivas del alquiler". "Los nuevos contratos que se firmen en Bilbao o Vitoria-Gasteiz se tienen que referenciar al anterior. La Ley de Vivienda funciona y da estabilidad a los inquilinos", ha explicado.

En la resolución de este trimestre, los municipios vascos que se suman a los ya declarados como zonas de mercado tensionado son Astigarraga y Usurbil, en Gipuzkoa, Bilbao y Vitoria-Gasteiz, excepto la zona rural constituida por entidades locales menores no incluida en la trama urbana.

Tras la publicación por el Boletín Oficial del Estado de la declaración de Bilbao y Vitoria-Gasteiz, las tres capitales de Euskadi son ya zonas de mercado tensionado para el alquiler ya que la de San Sebastián se publicó este verano.

Ley de vivienda

Desde el Ministerio han recordado que la Ley de Vivienda regula un procedimiento para la contención de los precios de los alquileres en zonas donde los incrementos en los años anteriores hayan sido "desproporcionados".

De esta forma, han explicado, desde este viernes, todos los nuevos contratos del alquiler de las localidades declaradas como zonas tensionadas en el BOE "han de estar referenciados al precio del contrato anterior, lo que evita esos incrementos desproporcionados que han ocurrido hasta la fecha".

Además, se establece la obligación de que las administraciones públicas ejecuten un plan de medidas urgentes para incrementar la oferta de alquiler, para que, en el plazo de tres años, la situación del mercado del alquiler haya sido revertida.

El Ministerio ha destacado que la aplicación de las zonas tensionadas favorece a los inquilinos, pero también a los pequeños propietarios que "son buenos caseros y ponen sus propiedades en alquiler respetando el índice de referencia o el precio del contrato anterior".

En función de los datos aportados por el Ministerio de Vivienda, en total, se han declarado ya 304 municipios en cuatro comunidades autónomas (Catalunya, Euskadi, Navarra y Galicia).