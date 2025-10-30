Lorenzana ve en riesgo los proyectos eólicos de Alcoa tras el fallo del TSXG

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, advirtió este jueves de que la reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que revoca los permisos de un parque eólico autorizado por la Xunta, podría afectar también a los proyectos vinculados a Alcoa, fundamentales para garantizar el suministro energético de la factoría de San Cibrao.

En un encuentro celebrado en Cervo (Lugo) con el comité de empresa de Alcoa, Lorenzana solicitó formalmente la convocatoria de una nueva reunión de la comisión de seguimiento y propuso que se celebre en Galicia, con la participación del Ministerio para la Transición Ecológica. Justificó esta petición por la «importancia estratégica» de la planta, el elevado número de empleos que dependen de su continuidad y la necesidad de que el Gobierno central «manifieste su apoyo real a la industria gallega».

Acompañada por el secretario xeral de Industria y Desarrollo Energético, Nicolás Vázquez, y el director xeral de Planificación Energética y Minas, Pablo Fernández Vila, aseguró que la Xunta está «trabajando intensamente» con la compañía en el borrador de la siguiente cota del depósito de lodos rojos, un elemento «esencial» para que la fábrica pueda continuar con su actividad. Subrayó la «disposición absoluta» del Gobierno gallego a colaborar y agilizar todos los trámites administrativos necesarios.

Respecto al contexto judicial, explicó que la sentencia del TSXG «parece anticipar lo que puede suceder con los parques de Alcoa», e insistió en que el alto tribunal gallego «mantiene una tesis distinta a la del Tribunal Supremo», motivo por el que el Gobierno gallego presentará recurso de casación. A su juicio, decisiones como esta «no favorecen a Galicia desde el punto de vista económico e industrial».

70 parques paralizados

Lorenzana recordó que actualmente más de 70 parques eólicos permanecen paralizados en Galicia por decisiones judiciales, incluidos los que debían garantizar el suministro eléctrico a la factoría de aluminio. «Es crucial que de una vez por todas se desbloquee la situación eólica que tenemos en la comunidad», señaló, antes de advertir que esta paralización «está haciendo que los hogares, vecinos y fábricas paguen mucho más por la energía eléctrica, teniendo un recurso renovable que podría abaratar los precios».

La conselleira reclamó nuevamente un estatuto estable para las empresas electrointensivas, que ofrezca seguridad jurídica y garantice las compensaciones por CO₂ a largo plazo. “Solo así se podrá reducir el coste de la energía y mantener la competitividad de una empresa estratégica como Alcoa», afirmó.

Lorenzana concluyó que la Xunta “va a poner todos los medios y la máxima agilidad” para avanzar en los proyectos que dependen de su competencia, pero insistió en que la implicación del Gobierno central es imprescindible para asegurar el futuro industrial de la planta mariñana.