UPTA alerta de que el Gobierno comete "un error" al congelar las cotizaciones de los autónomos

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) considera que la propuesta del Gobierno de congelar las cotizaciones de los autónomos con ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional es "un error". Su presidente, Eduardo Abad, defiende al menos una pequeña subida que permita garantizar las pensiones futuras, reclama cambios en la fiscalidad y advierte sobre los riesgos del sistema Verifactu, que podría "complicar la vida" de los autónomos mayores de 55 años.

En la rueda de prensa celebrada en la sede de UPTA en Santiago, Abad destacó que Galicia cuenta con más de 204.000 autónomos, con un saldo positivo de más de 1.200 trabajadores este año, aunque alertó de la caída persistente en sectores como el pequeño comercio. “Creemos que los autónomos con menores ingresos deben tener una subida mínima para que sus pensiones futuras puedan actualizarse”, afirmó. Recordó que los cambios aprobados en 2022, por mayoría absoluta en el Congreso (265 votos a favor), establecían un sistema de cotización por ingresos reales hasta 2032, y que la congelación actual contradice ese compromiso. “El Gobierno se muestra temeroso por el clima político y el ruido de la oposición, y eso frena una actualización justa de las cotizaciones”, añadió.

Abad denunció la desigualdad fiscal: los autónomos soportan cargas superiores a las de las sociedades, mientras las grandes empresas presentan beneficios récord. Para compensar la reducción de impuestos para los autónomos, UPTA propone subir el impuesto de sociedades a empresas que facturen más de 4 millones de euros, manteniendo la equidad en el sistema tributario. Subrayó que la diferencia entre la pensión media de un autónomo y la de un trabajador por cuenta ajena en Galicia alcanza casi 500 euros, reforzando sus críticas sobre la justicia del sistema. Además, señaló que el 60% de los autónomos en Galicia decidió dejar a la Seguridad Social las cantidades indebidamente pagadas para aumentar voluntariamente su base de cotización, demostrando su disposición a contribuir si se respetan las reglas.

Sobre el Verifactu, un sistema de facturación digital en tiempo real que envía todas las facturas emitidas directamente a la Agencia Tributaria, Abad advirtió que puede convertirse en un obstáculo adicional, sobre todo para los mayores de 55 años, que podrían verse obligados a contratar gestorías externas, complicando su actividad diaria sin mejorar la protección social. Insistió en la necesidad de reforzar la protección social, garantizando que los autónomos mayores de 52 años tengan acceso a subsidios y prestaciones equivalentes a los trabajadores por cuenta ajena. Recordó que el 40% de las pensiones en Galicia dependen de complementos mínimos, lo que evidencia la urgencia de un sistema solidario y sostenible.

Próximos pasos

UPTA anunció una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios la semana que viene para avanzar en la modificación del sistema fiscal y garantizar que los autónomos no se vean perjudicados mientras las grandes empresas mantienen beneficios históricos. “Necesitamos un sistema justo, equitativo y sostenible, donde los que más pueden contribuir lo hagan, y los autónomos tengan una carga razonable que garantice su futuro y sus pensiones”, concluyó Abad.