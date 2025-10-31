Más de 64.000 kilómetros para promocionar los vinos de Rías Baixas en 2025

La Denominación de Origen Rías Baixas ha recorrido más de 64.000 kilómetros, el equivalente a una vuelta y media al mundo, para promocionar sus vinos atlánticos a lo largo de este año. Un esfuerzo que se traduce en nueve viajes internacionales —a destinos como Estados Unidos, México, República Dominicana, Alemania, Puerto Rico, Dinamarca y Reino Unido— y ocho nacionales, con paradas en Madrid, Ciudad Real, Barcelona y A Coruña.

En total, el Consejo Regulador ha participado en 17 acciones promocionales para apoyar a las 107 bodegas exportadoras que forman parte de esta denominación. Las iniciativas se han desarrollado tanto en ferias internacionales —como Prowein o London Wine— como en eventos propios, incluyendo salones de vino, roadshows, promociones en punto de venta, formaciones, patrocinios y misiones inversas, todas ellas destinadas a dar visibilidad al Albariño Rías Baixas, conocido como el “príncipe dorado” de los vinos gallegos.

El Consejo Regulador ha invertido en este esfuerzo no solo tiempo e imaginación, sino también cerca de 800.000 euros para impulsar la proyección internacional de los vinos de la denominación.