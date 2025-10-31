Más de 64.000 kilómetros para promocionar los vinos de Rías Baixas en 2025
La Denominación de Origen presenta el balance de su plan promocional y perfila la estrategia para el próximo año
La Denominación de Origen Rías Baixas ha recorrido más de 64.000 kilómetros, el equivalente a una vuelta y media al mundo, para promocionar sus vinos atlánticos a lo largo de este año. Un esfuerzo que se traduce en nueve viajes internacionales —a destinos como Estados Unidos, México, República Dominicana, Alemania, Puerto Rico, Dinamarca y Reino Unido— y ocho nacionales, con paradas en Madrid, Ciudad Real, Barcelona y A Coruña.
En total, el Consejo Regulador ha participado en 17 acciones promocionales para apoyar a las 107 bodegas exportadoras que forman parte de esta denominación. Las iniciativas se han desarrollado tanto en ferias internacionales —como Prowein o London Wine— como en eventos propios, incluyendo salones de vino, roadshows, promociones en punto de venta, formaciones, patrocinios y misiones inversas, todas ellas destinadas a dar visibilidad al Albariño Rías Baixas, conocido como el “príncipe dorado” de los vinos gallegos.
El Consejo Regulador ha invertido en este esfuerzo no solo tiempo e imaginación, sino también cerca de 800.000 euros para impulsar la proyección internacional de los vinos de la denominación.
- Galicia, bajo la lluvia en el Puente de Difuntos: estos serán los días más pasados por agua
- Santiago elige estos dos días como sus festivos locales en 2026
- Detienen en Porto do Son a un hombre que decía ser un chamán
- Prime Video vuelve a elegir Galicia como plató de uno de sus últimos éxitos: arranca el rodaje de la segunda temporada
- Frades despide a Emérita Pernas, pionera del ocio nocturno con la discoteca 'El Vergel'
- Luis Zahera y Tamar Novas ya trabajan en un nuevo proyecto para Netflix, una especie de ‘La casa de papel’ con sello gallego
- Declaración de impacto ambiental positiva para una gran mina de cuarzo en la comarca de Ordes
- El pleno de Santiago da un nuevo paso en el desbloqueo de la Operación Peleteiro con el rechazo del PP