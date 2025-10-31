Barcelona refuerza su flota eléctrica con autobuses de BYD y Castrosua por 17 millones de euros

Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha adjudicado la compra de 19 nuevos autobuses eléctricos articulados de 18 metros por un importe total de 17.242.500 euros (IVA incluido), según publica el medio especializado Viajeros. Los vehículos serán fabricados por BYD, que se encargará del sistema eléctrico, y contarán con carrocería Nelec de Castrosua, compañía compostelana con amplia experiencia en el diseño y montaje de autobuses urbanos.

Estos nuevos modelos, de carga nocturna y tecnología de última generación, se incorporarán a la flota de TMB a finales de 2026, una vez completado el proceso de producción y homologación. La incorporación permitirá sustituir vehículos actualmente en servicio que ya han alcanzado el final de su vida útil, dando así un paso más hacia la renovación y descarbonización del transporte público barcelonés.

Un paso más hacia la movilidad sostenible

La presidenta de TMB, Laia Bonet, subrayó en declaraciones recogidas por Viajeros que “esta adjudicación es un paso más en el compromiso de TMB con la movilidad sostenible y con un transporte público más limpio y eficiente”. Bonet recordó también que “el número de vehículos de cero emisiones en la flota de TMB no ha dejado de aumentar en los últimos años”, en línea con los objetivos de sostenibilidad fijados por el Ayuntamiento de Barcelona y la propia empresa metropolitana.

El medio detalla además que, en el proceso de licitación, los autobuses tuvieron que superar una exigente prueba de autonomía, diseñada para comprobar su rendimiento en las condiciones más adversas de operación: altas temperaturas, recorridos con desniveles o largos periodos de servicio continuo. Con baterías de 684 kWh, los vehículos demostraron una gran capacidad de resistencia y autonomía, lo que garantiza su fiabilidad para circular durante toda la jornada sin necesidad de recarga intermedia.

Con esta nueva adquisición, TMB continúa ampliando su flota de cero emisiones, que actualmente cuenta con 46 autobuses de hidrógeno y 202 completamente eléctricos, consolidando a Barcelona como una de las ciudades pioneras en movilidad urbana sostenible dentro de Europa.

La colaboración entre BYD y Castrosua refuerza también la presencia de la industria española en el desarrollo de soluciones limpias de transporte público, en un contexto en el que la electrificación del sector se ha convertido en una prioridad tanto para los operadores como para las administraciones públicas.