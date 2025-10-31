Unicaja gana 503 millones hasta septiembre, un 11,5% más

Unicaja cerró el periodo de enero a septiembre con un beneficio neto atribuido de 503 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,5% respecto al acumulado hasta septiembre de 2024, según las cuentas trimestrales que ha publicado este viernes la entidad financiera.

Los ingresos totales (margen bruto) de Unicaja fueron de 1.573 millones de euros, un 3,5% más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) fueron de 1.117 millones de euros, un 3,5% menos.