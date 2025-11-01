Finsa rompe con el Clúster da Madeira en plena guerra por el eucalipto

El Clúster da Madeira e do Deseño de Galicia (CMD), entidad que está a punto de cumplir 25 años y que aglutina a más de medio centenar de compañías de la cadena de valor, acaba de anotarse una baja sensible: la de la maderera compostelana Finsa, una de las empresas más importantes de la comunidad.

Así lo confirmó ayer El Correo Gallego, que se puso en contacto con ambas partes. La salida de Finsa del Clúster da Madeira no es solo una baja empresarial, sino que se convierte en un seísmo institucional que sacude los cimientos del sector forestal gallego. El telón de fondo: la moratoria del eucalipto y su controvertida flexibilización.

«Respetamos la decisión de Finsa, una empresa muy querida que ya se fue en su momento y regresó y que tiene las puertas abiertas para volver», afirmó el presidente del CMD, José Manuel Iglesias, sin descartar que la próxima semana se reúna la junta directiva para analizar cómo afrontar la situación. Iglesias insiste en que el Clúster une a muchas sensibilidades y «siempre busca el consenso». Desde Finsa también reconocieron su marcha sin ahondar en más detalles, mientras la Xunta eludió hacer declaraciones.

La noticia fue adelantada por Nós Diario, que vinculó la decisión a las discrepancias respecto a la flexibilización de la moratoria del eucalipto. En todo caso, la salida de Finsa, la firma más importante de Galicia dedicada a la transformación de la madera, salta justo cuando la actividad forestal se halla inmersa en un intenso debate sobre su futuro.

A mediados del pasado mes de octubre, la Xunta anunció que ampliará hasta 2030 la moratoria del eucalipto, acompañando esta decisión de una serie de medidas de flexibilización «para favorecer la sostenibilidad del sector forestal gallego, aumentar la productividad y luchar contra el abandono», en palabras de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez. En concreto, se permitirán nuevas plantaciones de eucalipto para sustituir aquellas ya existentes que se hayan degradado y también en determinados terrenos afectados por la enfermedad de la banda marrón para sustituir áreas de pinos.

El CMD es más favorable a la “flexibilización” de la moratoria amparada por Medio Rural. La Fundación Arume, en cuyo patronato está Finsa, se muestra más cauta con las excepciones.

Financiera Maderera S.A. (Finsa), con sede en Santiago, facturó 1.208 millones de euros el año pasado, quince menos que en el ejercicio anterior, y su plantilla supera las 3.300 personas. La cifra de inversión en 2024 fue de 83 millones de euros.