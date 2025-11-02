La Oficina Económica de Galicia ya supera las 30.000 consultas y arranca las obras de su sede en Madrid

La Oficina Económica de Galicia, puesta en marcha en abril de 2024, se consolida como uno de los principales instrumentos de apoyo al tejido empresarial gallego. Desde su creación, este servicio ha gestionado más de 30.600 consultas, celebrado 1.400 reuniones y ofrecido asesoramiento en más de 350 proyectos estratégicos. A este balance se suma ahora un paso clave en su proceso de expansión: las obras de su nueva sede en Madrid comenzarán la próxima semana, en las instalaciones de la Casa de Galicia.

La Oficina Económica nació con la misión de agilizar los trámites administrativos y permitir que las empresas concentren sus esfuerzos en producir, innovar y crecer, apostando por un modelo de gestión más ágil y eficiente. Ofrece atención personalizada y multidisciplinar, con profesionales especializados en fiscalidad, financiación, inversiones y desarrollo empresarial.

Entre los servicios más demandados destacan el asesoramiento en financiación pública y privada, el apoyo a la internacionalización, la orientación sobre normativa y trámites administrativos y la captación de inversiones. Además, facilita el acceso a fondos europeos, ayudando a las empresas a identificar y gestionar subvenciones en ámbitos de inversión, innovación y digitalización.

Las consultas recibidas reflejan un interés creciente por las líneas de apoyo a la inversión y al acceso a financiación, que concentran más de la mitad del total de solicitudes. Las ayudas a la inversión son las más demandadas, con un 28,3 % del total, seguidas por las de financiación, que representan casi un 24 %. También destaca el peso de los programas vinculados a la innovación y la digitalización, como el IA360, centrado en el desarrollo de la inteligencia artificial (11,3 %), y las ayudas a la digitalización, que suponen cerca del 7 %. En el ámbito exterior, sobresalen las líneas Galicia Exporta Empresas y la contratación de gestores de exportación, que reflejan la orientación de las compañías gallegas hacia la apertura internacional, la modernización y la competitividad.

Uno de los aspectos más valorados por las empresas es la reducción de la burocracia. La Oficina Económica actúa como un intermediario único, unificando trámites en una ventanilla única, reduciendo plazos en la concesión de ayudas y permisos, y digitalizando los procedimientos para facilitar su gestión en línea. Estas medidas han permitido mejorar los tiempos de respuesta y simplificar la relación entre las empresas y la administración, reforzando la confianza y la agilidad en la gestión pública.

Nueva etapa

La próxima apertura de la sede en Madrid marcará el inicio de una nueva etapa. Esta delegación servirá para fomentar la captación de inversiones nacionales e internacionales, apoyar a las empresas gallegas en su expansión fuera de la comunidad y reforzar la interlocución con organismos estatales y europeos. La elección de la Casa de Galicia como sede permitirá mantener una presencia institucional estable y visible en la capital, acercando Galicia a los centros de decisión económica y reforzando su posición como destino atractivo para la inversión.