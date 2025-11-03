Cortizo inaugura su nueva delegación en Vila do Conde para reforzar su presencia en Portugal

Cortizo, la multinacional padronesa especializada en el diseño y fabricación de soluciones de aluminio y PVC,, sigue creciendo con la inauguración de una nueva delegación en Vila do Conde, en Portugal. Esta localidad del norte del país luso, donde la compañía instaló hace más de dos décadas su primer almacén fuera de España, sigue siendo su casa. Sin embargo, el grupo da ahora un paso adelante con el traslado a un nuevo centro logístico que permitirá ofrecer un servicio más ágil e inmediato a sus clientes.

El pasado viernes, tal y como informa la compañía gallega, se celebró la apertura oficial de las nuevas instalaciones ante más de 300 personas, que pudieron conocer de primera mano el espacio y sus capacidades. Situado al pie de la autovía A7, el nuevo Centro Logístico de Cortizo en Vila do Conde cuenta con una superficie total de 9.500 metros cuadrados, un stock de 350 toneladas de aluminio y 300.000 barras de PVC.

Además, el complejo incluye un showroom de 500 m², pensado para que fabricantes y arquitectos puedan descubrir las soluciones más innovadoras de la marca. Estos profesionales también dispondrán del apoyo de un departamento de arquitectura e ingeniería, reforzando así el carácter técnico y colaborativo que distingue a Cortizo.

Interior de la nueva delegación / cedida

Con esta nueva delegación, la compañía consolida su expansión internacional y renueva su compromiso con el mercado portugués, donde sigue creciendo de la mano de la innovación, la proximidad y el servicio.

Resultados récord

A cierre del pasado ejercicio, la compañía alcanzó una cifra de negocios cercana a los 900 millones de euros, un incremento del 20,5 % con respecto al año anterior. La producción registró un importante ascenso, con 113.192 toneladas de aluminio y 4.714.233 barras de PVC fabricadas.

En 2024, Cortzo destinó el 76 % de sus ventas al exterior, comercializando directamente en 81 países de los cinco continentes. Francia, Reino Unido y Alemania continuaron siendo sus principales mercados internacionales, mientras que en España mantuvo su posición de liderazgo en el sector.

El dinamismo de la actividad también impactó en la creación de empleo: el grupo generó 245 nuevos puestos de trabajo, hasta alcanzar un total de 3.867 empleos, más de la mitad ubicados en Galicia.