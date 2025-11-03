«La falta de talento frena la adopción de la IA, pero Galicia sigue avanzando»

¿Por qué es importante Galicia dentro del Tour Tecnológico y por qué se celebró en Santiago?

Esta es la decimonovena edición del Tour Tecnológico y Galicia es siempre una de las regiones que visitamos. El año pasado lo celebramos en A Coruña y ahora hemos vuelto a Santiago. Para la asociación es importante estar cerca de los distintos territorios y conocer sus particularidades y necesidades. Es una oportunidad para conocer de primera mano cómo se está desarrollando la innovación, poner en valor proyectos locales y regionales y estrechar relaciones con compañías y con las administraciones.

¿Qué grado de madurez digital perciben en las empresas gallegas y cómo ha evolucionado?.

Hace unos años detectamos que en Galicia, su orografía, su dispersión geográfica y su alta cantidad de patrimonio histórico dificultaba la cobertura de banda ancha en todo el territorio y población. Hoy podemos hablar de una cobertura por encima del 90% y de una reducción de la brecha digital. Algo que es fundamental para despuntar en cloud, ciberseguridad o inteligencia artificial. El impulso en los últimos años ha sido exponencial y sabemos la importante labor y el destacado entorno emprendedor gallego actual con más de 3.000 empresas tecnológicas en la región que apuestan por la biotecnología, la computación cuántica o la IA

¿Qué tecnologías concentran ahora las inversiones de las compañías gallegas?.

Hemos notado un incremento de la inteligencia artificial, de hecho, es algo que corrobora el informe ‘Galicia Dixital’ de la Xunta publicado en junio ya daba un destacado porcentaje: la IA está implantada en más del 38,3% de las empresas. Probablemente, si se producen las inversiones necesarias será un porcentaje mayor, porque las compañías saben que la inteligencia artificial puede ser una importante herramienta para mejorar la productividad, eficiencia y competitividad

¿Cuáles son las principales barreras que frenan la adopción tecnológica en las pymes?.

Principalmente estamos viendo que la falta de talento especializado está complicando el avance de la innovación. Encontrar profesionales con capacitación en tecnologías como la inteligencia artificial está siendo complicado porque ahora es cuando se están desarrollando planes formativos específicos. El ritmo al que hay que implantar la tecnología es tan rápido, que no siempre es sencillo poder disponer de profesionales expertos a la misma velocidad.

La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad. ¿Cómo están respondiendo las empresas gallegas?

Cada vez menos empresas ven la ciberseguridad como un gasto. Un ataque pone en peligro la continuidad de la empresa y su reputación. Las compañías ya son conscientes de la necesidad de invertir en soluciones de ciberseguridad y de ciberresiliencia. Tengamos en cuenta que la amenaza está ahí, que hay que tratar de evitarla, pero que cuando no es posible, la capacidad de recuperación es fundamental para la supervivencia de las organizaciones.

La administración gallega ha avanzado en digitalización, pero aún hay camino por recorrer. ¿Qué papel puede jugar la colaboración público-privada para acelerar ese proceso y contagiar al tejido empresarial?

Desde @aslan creemos firmemente en la colaboración público-privada. Nuestra labor es eminentemente divulgativa, conectando las posibilidades de la tecnología con las preocupaciones estratégicas de los consejos de administración del sector privado y con las prioridades del sector público en la mejora del servicio al ciudadano. Sin duda, la ciberseguridad, la ciberresiliencia, los casos de uso de la IA y sus retos, la productividad en los modelos híbridos de puesto de trabajo y las posibilidades de la automatización en todos los procesos son temas imprescindibles en la agenda tanto del sector privado como del público, que tratamos de desarrollar en nuestros diversos foros, como es el Tour que hemos organizado en Galicia donde contamos con el Ayuntamiento de Santiago y la Confederación de Empresarios

De cara al futuro, ¿qué tecnologías marcarán el desarrollo económico y digital de Galicia?

CTodas aquellas que tengan un alto valor añadido para las organizaciones y que les ayuden a potenciar su competitividad en el mercado. No hay una única tecnología, pero sabemos que la inteligencia artificial y el análisis avanzado de datos, la computación en la nube, la automatización, la conectividad y, como comentábamos antes, la ciberseguridad y la ciberresilencia son esenciales en el mundo digital, ya no del futuro, sino de hoy en día.