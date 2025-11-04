Expertos de toda España debatirán en Santiago sobre los retos de la ciberseguridad global

Algunos de los principales expertos españoles en ciberseguridad, así como responsables de las administraciones autonómica y del Estado, participarán los próximos días 5, 6 y 7 de noviembre en la quinta edición del Encontro Galego de Ciberseguridade CIBER.gal, que se celebrará en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela.

Este Encuentro se ha consolidado como una de las principales citas de España para el debate y la difusión de conocimientos sobre la seguridad de la información y las comunicaciones. Podrá ser seguido de forma presencial o en línea por las personas que se hayan inscrito desde en enlace habilitado en la web ciberseguridadegalicia.gal.

Como en las ediciones anteriores, está organizado por el Nodo CIBER.gal, conformado por más de medio centenar de instituciones y empresas, y por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Colabora, así mismo, el Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia (CPEIG).

El programa de esta edición estará conformado por talleres, conferencias, paneles de debate, representaciones teatrales didácticas y concursos de ciberseguridad. Está estructurado en tres bloques, que coinciden con los tres días de celebración, dirigidos a la Administración pública, al tejido productivo y a la ciudadanía. Este último bloque prestará una especial atención a escolares y adolescentes.

El Encuentro reunirá a personas de reconocido prestigio nacional e internacional, entre ellos Bernardo Quintero, Marta Barrio, Almudena Justo, Inés Amor, Rosa Díaz, Javier Candau o el bicampeón del mundo de la HackerOne Ambassador World Cup, Bernardo Viqueira; así como los responsables de ciberseguridad de grandes empresas como Banco de Santander, Telefónica, Vodafone u Orange Más Móvil; y de Administraciones autonómicas de Cataluña, Andalucía, Valencia o Navarra, entre otras.

Habrá también representantes del Parlamento Europeo, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Transformación Digital, que acercarán su visión sobre los nuevos retos globales en materia de seguridad digital. Además, se contará con el cómico gallego Oswaldo Digón, que con clave de humor hablará de la seguridad en el entorno digital.

Cuenta con el apoyo y participación de cerca de 30 entidades patrocinadoras. Entre ellas, son patrocinadores VIP Gradiant y Telefónica, y colaboran en la categoría de estratégicos entidades como ABANCA, Deloitte, Seresco, S2Grupo, Vodafone, Inprosec, Proofpoint y Fujitsu, que refuerzan así su compromiso con el impulso de la seguridad digital en Galicia.

Durante los tres días, gracias a la colaboración del INCIBE, el público podrá disfrutar de la experiencia itinerante Road Show y visitar un expositor de ciberseguridad interactivo para acercar conocimientos y buenas prácticas a todo tipo de públicos.

El evento también acogerá la final del concurso «Ciberseguridade no cole!», organizado por Telefónica cómo patrocinadora evento. El concurso será presentado por Esther Estévez, galardonada en dos ocasiones como mejor comunicadora en los premios Mestre Mateo, en un acto conducido por la presentadora de la TVG Almudena R. Urzáiz. Habrá así mismo, una competición de retos Capture The Flag (CTF), impulsada por Gradiant.

A lo largo de las jornadas, los asistentes presenciales podrán disfrutar de momentos de networking con café, aperitivos y sorteos, en un ambiente pensado para favorecer la colaboración y el intercambio de experiencias entre profesionales.

Rosa Díaz, Head of Public Sector de S2 Grupo: «Galicia está haciendo las cosas muy bien»

Rosa Díaz, Head of Public Sector de S2 Grupo. / Cedida

–¿Cómo valora el Encuentro CIBER.gal y su aportación al ecosistema gallego de la ciberseguridad?

CIBER.gal es un punto de encuentro muy necesario entre todos los que trabajamos en este ámbito. Lo mejor es que no se queda solo en las ponencias o en el networking, sino que realmente genera comunidad. Galicia está sabiendo tejer un ecosistema propio que combina innovación, talento y colaboración, y eso se nota cada año más en el evento. Y todo esto se demuestra con la cuarta edición de este encuentro donde aprenderemos de ciberseguridad, compartiremos conocimientos y conoceremos las últimas novedades del sector.

–¿Cómo ve el posicionamiento de Galicia en este ámbito, a nivel nacional e internacional?

Galicia está haciendo las cosas muy bien. Ha logrado consolidar una estrategia coherente y bien estructurada en materia de ciberseguridad impulsada precisamente por el trabajo coordinado de la AMTEGA con el resto de los agentes públicos y privados. Está desarrollando capacidades propias en ámbitos clave —como la formación, la investigación y la respuesta ante incidentes—, y eso la sitúa como una de las regiones más activas a nivel nacional. Además, su apuesta por la colaboración público-privada y por proyectos de alcance europeo está contribuyendo a darle visibilidad fuera de España. En definitiva, Galicia está construyendo una posición sólida, basada en la especialización, la cooperación y el compromiso institucional.

–¿Cuáles diría que son los retos más inmediatos de su empresa u organización en materia de ciberseguridad?

Para S2GRUPO los retos en materia de ciberseguridad son especialmente exigentes.El primero es afrontar amenazas cada vez más sofisticadas. Nuestro trabajo no puede limitarse a responder ataques, sino a anticiparnos a ellos. Para lograrlo, invertimos en tecnología avanzada, inteligencia de amenazas y análisis predictivo. El segundo reto es proteger nuestra propia infraestructura y el conocimiento sensible. Las empresas de este sector somos un objetivo prioritario para los atacantes, por lo que mantener entornos seguros y resilientes es una prioridad absoluta. También es clave la colaboración internacional y público-privada. La ciberseguridad no entiende de fronteras, y solo a través de la cooperación entre gobiernos, empresas y organismos europeos podemos compartir información y reaccionar con rapidez ante incidentes globales. Y, por último, el reto de atraer, formar y retener a profesionales altamente cualificados. Las personas siguen siendo la primera línea de defensa. En definitiva, el gran desafío es combinar tecnología, procesos y cultura para que la ciberseguridad sea una parte natural de empresas y ciudadanía.