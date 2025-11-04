Grifols gana 304 millones hasta septiembre, un 245% más que en el mismo periodo de 2024

Grifols registró un beneficio neto de 304 millones de euros durante los primeros meses del año, lo que supone más que triplicar (+245%) el resultado logrado en el mismo periodo de 2024. Esta es la principal conclusión que se extrae de los resultados de la farmacéutica barcelonesa, remitidos hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía especializada en hemoderivados ha ingresado 5.542 millones de euros, un 7,7% más que en el año anterior. Estos resultados se han visto impulsados por un crecimiento del 9,1% en el tercer trimestre, que ascendió a 1.865 millones de euros, principalmente gracias al negocio Biopharma.

Por otra parte, el ebitda (beneficio bruto antes de impuestos) ajustado acumulado hasta septiembre se situó en 1.358 millones de euros, con un margen del 24,5%, respaldado por un tercer trimestre en el que alcanzó los 482 millones de euros, un 8,8% más respecto al del mismo periodo del año anterior, y con un margen del 25,8%. La ratio de deuda se situó a cierre de septiembre en 4,2 veces, frente a las 5,1 veces del mismo momento de 2024, al tiempo que la posición de liquidez aumentó hasta los 1.475 millones.

Los directivos celebran los resultados

En cuanto a los catalizadores de los resultados, Grifols ha informado de que uno de los más relevantes ha sido la unidad de Diagnostic, que generó ingresos de 479 millones de euros durante los primeros nueve meses del año, lo que representa un incremento del 1,4%, impulsado principalmente por las soluciones de tipaje sanguíneo (BTS por sus siglas en inglés) en EEUU y Europa.

Nacho Abia, CEO de Grifols, afirmó que la empresa “mantiene su dinamismo, en línea con la ejecución de su Plan de Creación de Valor. La compañía sigue avanzando en sus prioridades clave, respaldada por una sólida demanda subyacente y una dinámica de mercado estable. La compañía continúa bien posicionada para afrontar las condiciones del mercado y generar un valor sostenible a largo plazo para todos sus grupos de interés”.

Por su parte, Rahul Srinivasan, director financiero de la compañía, afirmó que están “logrando avances tangibles en la generación de flujo de caja libre, fruto de un esfuerzo coordinado y disciplinado por parte de toda la organización. Mantener ese mismo nivel de enfoque e intensidad organizativa sigue siendo una prioridad clave”.