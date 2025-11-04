El plan de pensiones de los profesores de Canadá se convierte en el rey de los dentistas en España con la integración de 76 clínicas de Dentix en Vitaldent

Donte Group, la matriz de Vitaldent, integra las 76 clínicas de Dentix que compró en 2023 durante el proceso concursal, según se desprende de la documentación remitida al Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) este lunes. Este cambio de propiedad se produce en pleno proceso de obtención de todas las aprobaciones regulatorias pertinentes en la compra de Donte Group por parte del plan de pensiones canadiense Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP) a la firma de capital privado estadounidense Advent International por 1.000 millones de euros este mismo verano, que se espera que concluya a finales de año.

En concreto, el plan de pensiones de los profesores de la provincia canadiense de Ontario controlará con esta adquisición una red de clínicas dentales con 426 centros, un equipo de más de 3.000 profesionales, 2.220 de ellos odontólogos, y más de 1,5 millones de pacientes tratados a través de marcas como Smysecret, Moonz y Maex, además de la más conocida Vitaldent. OTTP cuenta, a su vez, con otras enseñas en el sector como Heartland Dental, PhyNet, Veonet y Nvision que suman una valoración de 3.750 millones de euros. El objetivo de crecimiento de la matriz de Vitaldent pasa por alcanzar 600 clínicas en España en 2030.

Las clínicas que se integran bajo la estructura de Donte pasan de estar controladas por la sociedad limitada unipersonal AI Denmark Bidco, representada por Santiago Pérez, a la modalidad mancomunada elegida por el grupo dental que ha nombrado como representantes a su director de operaciones de red, Antonio Camacho, y a su director de personas y sostenibilidad, Óscar Romero. En la práctica esto supone que ambos se reparten la responsabilidad, los actos sociales requerirán la firma conjunta de ambos administradores salvo previsión estatutaria distinta y además cambia de domicilio social al Paseo del Club Deportivo 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

El tercer fondo que pasa por Vitaldent

Fuentes de Donte explican que este cambio societario, que “se está produciendo de manera paulatina”, se engloba en la estrategia de la compañía por eliminar el modelo de franquicia y el control total de la red de clínicas. Vitaldent fue pionera en España al ser la primera clínica en ofrecer la posibilidad de financiar los tratamientos de sus pacientes en 2004 y también en apostar por el crecimiento acelerado de la apertura de clínicas como modelo de negocio. Con la compra por parte de OTTP será el tercer fondo de inversión que controla la compañía tras la inversión en 2016 de JB Capital, la boutique financiera de Javier Botín, invirtió 18,5 millones por el 70% del capital social y Advent aterrizó en 2019 con 350 millones por la totalidad de las acciones.

“Desde la entrada de Advent en el capital de Donte en 2019, el grupo se ha transformado en la mayor y más avanzada plataforma de salud bucodental de España: de operar con una única marca y 150 clínicas a liderar un modelo multimarca con más de 400 centros repartidos en cuatro enseñas”, añade un comunicado del fondo estadounidense. En este periodo, y con el impulso de Advent, la compañía ha destinado más de 40 millones a elevar la calidad clínica y más de 35 millones a la innovación tecnológica.

Dentix entró en quiebra en plena pandemia asfixiado por sus deudas, lo que provocó el cierre de sus clínicas, la interrupción de tratamientos y la afectación de miles de pacientes y empleados. A finales de 2020, se declaró en concurso de acreedores voluntario y en 2023 Donte Group adquirió hasta 76 centros de la desaparecida compañía, repartidas en sociedades distintas. Este mismo año, el inversor mayoritario de Dentix, KKR, llegó a un acuerdo para pagar hasta 290 millones de euros a los acreedores, entre los que se encuentran el banco gallego Abanca, Goldman Sachs o el fondo de capital privado Advent.