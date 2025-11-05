Asime proyecta el talento industrial gallego en tres ferias internacionales a la vez

El sector gallego del metal vive estos días una semana histórica. La Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) participa de forma simultánea en tres de los principales encuentros internacionales del sector: ADIPEC en Abu Dhabi, Gulfood Manufacturing en Dubái y Europort en Róterdam.

Con esta triple presencia, el clúster gallego refuerza su papel como embajador de una industria que combina innovación, sostenibilidad y capacidad exportadora. “Estamos mostrando el potencial de Galicia en tres mercados estratégicos, con empresas que compiten al más alto nivel”, explica Enrique Mallón, secretario general de Asime.

En Abu Dhabi, la delegación gallega participa en ADIPEC, una de las mayores ferias energéticas del planeta, que reúne a más de 200.000 profesionales de 160 países. Asime acude con un stand propio junto a Láser Galicia, Grupo Precisgal, ACSM Ships y Merasys, mientras que Ibercisa y Detegasa también participan en el encuentro. Desde allí, las empresas gallegas presentan innovaciones ligadas a la transición energética, el hidrógeno verde y la electrificación del transporte marítimo.

Mallón destaca que “la actividad en los Emiratos Árabes es muy intensa y Galicia tiene posibilidades reales de colaborar en proyectos de gran envergadura”, subrayando que la comunidad “se está ganando un espacio en el mapa internacional de la energía”.

Mientras tanto, en Dubái, Asime participa con stand institucional en Gulfood Manufacturing, el mayor evento de Oriente Medio dedicado a la tecnología alimentaria, el envasado y la automatización industrial. Allí están presentes empresas gallegas como MRF, Optimar, Merasys, Grupo Precisgal y Láser Galicia, además de ADM Galicia y Hermasa Canning Technology.

Asistentes y representantes de Asime y empresas en ADIPEC (3) / cedida

“La industria alimentaria vive un proceso de transformación tecnológica y Galicia cuenta con un tejido industrial muy cualificado para ofrecer soluciones en robótica, control de procesos o packaging inteligente”, afirma Mallón, que destaca el interés creciente de los mercados internacionales por la calidad y la innovación gallega.

Al mismo tiempo, Róterdam acoge la feria Europort, una de las más relevantes del mundo para la industria naval y marítima, donde Asime mantiene presencia continuada desde hace más de dos décadas. Este año acuden bajo su paraguas compañías como Iemi Cabaleiro, Mecatec, Nodosa, Nodomar, Detegasa, Royal Roos, Brezo Energy, 360 Data e Industrias Guerra, además de Industrias Ferri, Armón, Navantia y Coterena.

“Europort nos permite consolidar relaciones y abrir nuevas oportunidades en un sector que está redefiniéndose gracias a la digitalización y los combustibles alternativos. Galicia tiene mucho que aportar en este ámbito, tanto en diseño como en innovación”, apunta Mallón.

Asime aprovecha también su presencia en Róterdam para presentar la próxima edición del Congreso Internacional Maritime Trends Summit, que se celebrará los días 10 y 11 de diciembre en Vigo, y reunirá a representantes de astilleros, armadores, empresas tecnológicas y administraciones públicas de toda Europa.

Con esta intensa actividad internacional, el clúster gallego del metal consolida su proyección exterior y demuestra que Galicia juega en la primera liga industrial europea, aportando talento, tecnología y sostenibilidad en los principales mercados del mundo.