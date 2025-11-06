Ecoener se alía con la comunidad indígena Nación Wet'suwet'en para desarrollar proyectos renovables en Canadá

Ecoener se ha aliado con la comunidad indígena Nación Wet'suwet'en para desarrollar proyectos renovables en la provincia canadiense de Columbia Británica, informó la compañía.

En concreto, el territorio tradicional de esta comunidad, cuyas raíces se remontan a más de 10.000 años en el valle de Bulkley, abarca unos 22.000 kilómetros cuadrados, equivalente al 4% de la superficie de España.

Este acuerdo refuerza la proyección internacional de Ecoener y consolida a Canadá como un mercado estratégico en el plan de crecimiento de la compañía, gracias al potencial de desarrollo de sus energías renovables y a la seguridad jurídica que ofrece.

El grupo de renovables gallego ya tiene en marcha un proyecto renovable en la provincia canadiense de Columbia Británica. En diciembre de 2024, la compañía se adjudicó un contrato de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés) a 30 años con la empresa pública BC Hydro para la construcción de un parque eólico de 140 megavatios (MW), en alianza con la Primera Nación Lheidli T'enneth.

Con una población superior a los 5.000 miembros, la Nación Wet'suwet'en está liderada por jefes electos y hereditarios, algunos de los cuales se encuentran visitando España junto con miembros de la Nación y jóvenes de sus comunidades.

El objetivo es reunirse con los directivos de Ecoener y conocer cómo gestionan sus instalaciones. "La oportunidad de establecer alianzas internacionales que estén en sintonía con los valores indígenas es una prioridad para los Wet'suwet'en. Somos optimistas y creemos que la Nación Wet'suwet'en puede apoyar y contribuir al desarrollo de iniciativas verdes y sostenibles para nuestro pueblo", señaló la jefa hereditaria Wet'suwet'en Madeek, Sherri Green.

En Madrid, también se reunieron con el embajador de Canadá en España, Jeffrey Marder, quien consideró que este acuerdo "pone de manifiesto las posibilidades de colaboración e inversión con las Primeras Naciones en Canadá, que unido a la innovación y las nuevas tecnologías de generación de energía limpia promueven un impacto positivo duradero, tanto en Canadá como en el conjunto del planeta".

Posteriormente, la delegación se trasladó a Galicia, donde fue recibida por el presidente de Ecoener, Luis de Valdivia, quien subrayó que esta alianza "representa una oportunidad de avanzar en proyectos renovables que respetan el entorno y las comunidades". "Compartimos con la Nación Wet'suwet'en una visión de desarrollo sostenible basada en el diálogo y la colaboración", destacó.

Durante su estancia de varios días, visitaron las centrales hidroeléctricas de Ecoener de San Bartolomé (A Coruña), así como las de Cierves, Arnoya y Peneda, situadas en Ourense.

La visita continuará en la isla de Gran Canaria donde conocerán el complejo de generación de energía eólica y fotovoltaica en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, uno de los más grandes del archipiélago canario.

Plan para reforzar el sistema eléctrico e impulsar renovables

El Gobierno de Columbia Británica ha lanzado un ambicioso plan para reforzar su sistema eléctrico e impulsar la generación de energía renovable, con el objetivo de satisfacer las crecientes necesidades energéticas de la provincia y avanzar en la descarbonización.

Las Primeras Naciones de Canadá desempeñan un papel protagonista en esta iniciativa, al participar como inversores en los nuevos proyectos de infraestructuras energéticas.

Entre los 18 proyectos prioritarios identificados, destaca la construcción de la Línea de Transmisión de la Costa Norte, una infraestructura valorada en 6.000 millones de dólares canadienses (unos 3.700 millones de euros) y en la que varias Primeras Naciones -incluida la Nación Wet'suwet'en- serán copropietarias, consolidando así su implicación directa en el desarrollo energético de la región.