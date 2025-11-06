Naturgy regresa a los índices bursátiles MSCI en tiempo récord y vuelve al radar de los grandes fondos de inversión

Naturgy consigue en tiempo récord su objetivo de regresar a los índices bursátiles MSCI (gestionados por Morgan Stanley) y tras ejecutar una reordenación histórica de su accionariado a través de una ‘autoopa’ de 2.300 millones que completó el pasado junio. La energética compró acciones propias para revenderlas en el mercado y así ganar liquidez en bolsa para poder volver a los índices MSCI -lo hará a partir del próximo 25 de noviembre-, que son referencia clave para monitorizar el desempeño de los mercados financieros globales y son ampliamente utilizados por inversores, gestores de fondos y analistas.

La principal gasista española y tercera mayor eléctrica completó la ‘autoopa’ para comprar algo más de un 9% de su capital en manos de sus actuales accionistas. La compañía lanzó una oferta de recompra a un precio de 26,5 euros por acción y un desembolso total de 2.332 millones, a la que acudieron casi 2.900 de sus accionistas y también su núcleo duro de socios (CriteriaCaixa y los fondos GIP-Blackrock, CVC-Alba e IFM), que redujeron voluntariamente sus participaciones en el grupo.

La operación permitió a Naturgy llevar la autocartera hasta el máximo legal del 10%, sumando las acciones propias ya en manos de la compañía y las adquiridas a sus socios, y el plan pasaba posteriormente por colocarla de manera progresiva en el mercado para elevar las acciones cotizando en bolsa. El objetivo era poner fin al estrangulamiento que sufría su cotización por el bajísimo ‘free float’ cotizando en bolsa y que había provocado su salida de los índices MSCI en 2024. Según el folleto de la opa, el grupo se daba hasta 2027 para volver a vender estas acciones, pero no ha esperado tanto.

Reventa exprés de acciones

Ya en agosto y a principios de octubre, Naturgy procedió a la venta de casi un 9% de su autocartera, operaciones que le permitieron elevar su 'freat float' al 18,7%, un umbral con el que abría la puerta para esta reincorporación a los principales índices bursátiles internacionales en esta revisión de noviembre. El restablecimiento del capital flotante y el regreso a los índices MSCI son un objetivo clave del plan estratégico 2025-2027 del grupo presidido por Francisco Reynés, lanzado el pasado mes de febrero. Y la compañía lo ha conseguido apenas cinco meses después de completar la ‘autoopa’.

Naturgy presume de que la vuelta a los índices bursátiles de referencia, después de que fuera excluida en febrero de 2024, "refleja el reconocimiento del incremento de la capitalización de mercado del capital flotante y la liquidez de la compañía, así como el cumplimiento de otros requisitos establecidos por MSCI". El regreso debería contribuir a mejorar la visibilidad de Naturgy en los mercados de capitales y a ampliar su base potencial de inversores institucionales que siguen o utilizan estos índices como referencia.

“El incremento de liquidez y volúmenes negociados en torno a la acción de Naturgy favorece también una mayor cobertura por parte de analistas y especialistas del sector, así como el interés de la comunidad inversora, que debería contribuir a que el valor de mercado sea un mejor reflejo del valor fundamental de la compañía", explican desde la energética.

Los índices MSCI son ampliamente reconocidos y utilizados por inversores institucionales, gestores de fondos y analistas como referencia para fondos de inversión y ETFs. Por ejemplo, el índice MSCI Europe representa la evolución del mercado europeo a través de más de 400 compañías de mediana y gran capitalización en 15 países desarrollados, cubriendo aproximadamente el 85% de la capitalización total de ese mercado.

“El retorno a los índices MSCI supone una gran noticia para Naturgy y para todos sus accionistas que refleja el incremento de capital flotante y liquidez al que se comprometió la compañía en su Plan Estratégico 2025-2027, y que atraerá capital de fondos de inversión que replican dichos índices", explica el director general de Mercados Financieros y Desarrollo Corporativo de la energética, Steven Fernández