Abanca se incorpora como socio colaborador del Real Instituto Elcano

Abanca ha formalizado su incorporación como Socio Colaborador del Real Instituto Elcano, en el marco de su Programa de Socios Corporativos, con el objetivo de fortalecer la cooperación con destacadas empresas nacionales e internacionales en el estudio de los retos globales. La firma tuvo lugar en la sede del Instituto en Madrid, con la presencia de Francisco Botas, consejero delegado de Abanca, y de José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano.

“La base de las sociedades es la cooperación. En este momento de grandes transformaciones en el tablero global, colaboraciones como la que hoy iniciamos con Abanca son más que nunca sinónimo de progreso e influencia”, señaló durante la firma el presidente del Instituto, José Juan Ruiz. Por su parte, Francisco Botas resaltó que esta alianza constituye “un paso estratégico relevante en un momento en que la investigación y el conocimiento de la geopolítica es crucial por su impacto directo en la estabilidad, la seguridad y el progreso económico de nuestra sociedad”.

Mediante esta colaboración, Abanca participará en diversos ejes de investigación, grupos de trabajo y actividades del Instituto, aportando su perspectiva en áreas clave como geoeconomía, política industrial, regulación y competitividad y el futuro de la Unión Europea. Gracias a esta colaboración, el Instituto refuerza su misión de ofrecer respuestas innovadoras, sólidas e inclusivas frente a los desafíos globales en un escenario internacional cada vez más complejo e incierto.

Abanca, banco español con vocación ibérica, cuenta con cerca de 900 oficinas en 11 países de Europa y América, más de 8.000 empleados y un volumen de negocio superior a 134.000 millones de euros. Su propuesta combina atención personalizada con servicios digitales y a distancia, basándose en el conocimiento del cliente, productos innovadores y transparentes, especialización, internacionalización y sostenibilidad. La entidad está considerada entre las más solventes del sector en España, con rating en la categoría A, el más alto de las agencias calificadoras.

El Real Instituto Elcano es el principal think tank en español en estudios internacionales y estratégicos, ofreciendo análisis desde una perspectiva española, europea y global. Su objetivo es fomentar en la sociedad el conocimiento de la realidad internacional, apoyar la toma de decisiones de responsables políticos y empresarios, y servir como centro de generación de ideas y pensamiento estratégico.