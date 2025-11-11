Lorenzana reivindica en Huelva el impulso de Galicia como referente en materias primas críticas

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, puso en valor este martes el compromiso de la Xunta con el desarrollo del sector minero y su apuesta por convertir a la comunidad en un referente en materias primas críticas. Durante su intervención en el I Foro de Minerales Críticos, celebrado en Palos de la Frontera (Huelva), destacó que Galicia aumentó en dos años su participación en el valor de producción minera de España, pasando del 8,2 % al 9,5 %, consolidándose como la segunda comunidad autónoma que más empleo directo genera, con 3.711 personas trabajadoras, un 10 % más que en 2021.

La conselleira subrayó que Galicia “cuenta con un potencial minero excepcional”, no solo por sus materias primas clásicas, como la piedra natural o las aguas termales —es la primera comunidad con 19 balnearios activos—, sino también por disponer de recursos críticos como el litio y el wolframio. En este sentido, defendió la necesidad de avanzar a través de los concursos mineros y de una planificación a largo plazo que garantice la sostenibilidad y el beneficio económico para la sociedad gallega.

Simplificar para avanzar

Lorenzana incidió también en la importancia de reducir la complejidad administrativa que frena el avance de los proyectos. “Hoy en día es muy difícil que una iniciativa minera salga adelante si no hay una verdadera implicación tanto de las empresas como de la Administración”, afirmó. Recordó que la figura de los proyectos industriales estratégicos marca un plazo máximo de 12 meses para su aprobación, aunque reconoció que la normativa europea sigue siendo “demasiado compleja” y podría simplificarse sin comprometer los estándares ambientales ni sociales.

Además, se refirió a la nueva Ley de recursos naturales, que busca garantizar que los beneficios de los proyectos reviertan en Galicia. “Todo proyecto energético o minero que se desarrolle con esta ley deberá repercutir el 50 % de la energía producida a precios competitivos en la industria gallega”, explicó, subrayando el impacto positivo que esto tendrá en la industrialización del interior de Galicia.

La titular de Economía e Industria concluyó su intervención poniendo en valor la fortaleza del sector minero gallego y su capacidad para generar empleo y cohesión territorial, siempre desde una perspectiva de innovación, diálogo y sostenibilidad.