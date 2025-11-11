Regresa la mayor feria del vehículo de ocasión

El salón de vehículo usado y de ocasión CarOutlet Vigo, acude fiel a su cita anual en el Recinto Ferial de Vigo, IFEVI, desde el próximo viernes 21 de noviembre al domingo 23. Tres intensos días en los que los concesionarios oficiales de la ciudad olívica pondrán a la venta sus stocks de vehículos kilómetro cero, demostración, de ejecutivos y vehículos de ocasión. Serán más de setecientas unidades que se irán intercambiando en el momento de la venta.

Los concesionarios acuden al salón con grandes descuentos, a los que hay que añadir condiciones especiales de financiación y seguro, por lo que un visitante poco menos que podría salir del salón conduciendo su propio vehículo.

CAROUTLET 1. / Cedida

En un momento en el que el sector del automóvil está sufriendo una nueva crisis por la falta de los semiconductores, los vehículos seminuevos son una de las mejores alternativas al retraso en la producción de vehículos nuevos. Es por ello que este salón es una oportunidad extraordinaria para todos aquellos que estén pensando en la adquisición de un vehículo.

Los vehículos que se pondrán a la venta en el salón están totalmente revisados por los concesionarios, y la mayoría de ellos todavía conservan la garantía de fábrica.

Por un simbólico precio de tan sólo 2 euros, los visitantes podrán acceder a todo tipo de vehículos de ocasión, listos para entregar a sus compradores de forma inmediata y con condiciones especiales ofertadas por los concesionarios oficiales. Además, el salón mantiene durante un año más su labor solidaria, donando el 50% de la recaudación del mismo a Aldeas Infantiles SOS.

ASISTENTES A LA INAUGURACION DEL CAROUTLET VIGO, EL SALON DE COCHES USADOS Y DE OCASION, EN EL INSTITUTO FERIAL DE VIGO (IFEVI). / JAVIER TENIENTE

Tres días durante los que podrás escoger tu nuevo coche en un mismo espacio y con horarios de atención al público muy amplios. El primer día el salón abrirá sus puertas a las 16.00 h. para cerrar a las 21:00, mientras que el sábado y el domingo arrancará a las 11.00 de la mañana, para cerrar el sábado a las 21:00 y el domingo a las 20:00 h.

Las entradas estarán disponibles en la taquilla del evento, siempre con acceso acceso gratuito para los menores de 10 años.