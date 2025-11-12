El ADN innovador de Finsa: "Es uno de los principales usuarios del supercomputador del Cesga"

La compañía compostelana Finsa abandera la investigación y el desarrollo en el sector forestal gallego y nacional, un ADN innovador que ha acompañado a la empresa durante un siglo de historia en su propósito de transformar y generar valor añadido con la madera de Galicia. Un compromiso con la I+D+i que dará un salto significativo con la incorporación de la inteligencia artificial, presente ya en las fábricas del grupo.

De hecho, Finsa está entre los "principales clientes" del superordenador cuántico del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), donde trabaja en el desarrollo de "proyectos muy potentes y muy importantes".

Así lo desveló Alfonso Rueda en la que fue su primera visita a la fábrica de Santiago en calidad de presidente de la Xunta. En un recorrido guiado por todo el proceso industrial, el mandatario gallego puso el foco en el I+D+i "de primer nivel" que exhibe Finsa, a quien definió como "el mejor representante en Galicia, y probablemente en toda España, de este tipo de explotación".

Rueda agradeció que la Xunta y Finsa vayan de la mano en varios proyectos forestales de interés para la comunidad. "Agradezco el compromiso de la empresa y su implicación en muchos proyectos que tienen en conjunto" con la Administración gallega, que precisamente promociona una fundación para "seguir profundizando en todo lo que es investigación y desarrollo" en materia forestal.

El presidente aprovechó para explicitar públicamente el compromiso de la Xunta con la industria forestal y su apuesta por consolidar Galicia como "referente". Una apuesta que quedará explicitada en los Orzamentos de 2026 con 8 millones de euros para luchar contra las plagas, con especial foco en el pino, la principal materia prima de Finsa; los 15 millones para lavores silvícolas; o las líneas de ayuda para la industria asociada de la cadena forestal.

También recordó que la Xunta quiere llegar al 20% de construcción de obra pública en madera, un reto para el que "desea" contar con Finsa como uno de sus "aliados principales".

Alfonso Rueda e Mª José Gómez visitan ás instalacións de FINSA / Jesús Prieto

Moratoria del eucalipto

La visita de Alfonso Rueda a Finsa, en la que estuvo acompañado por la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, se produce apenas diez días después de que la empresa anunciase su salida del Clúster da Madeira de Galicia molesto por el respaldo del organismo a la nueva moratoria del eucalipto. Sin referencias específicas a ese movimiento, Rueda se limitó a agradecer la "comprensión" de todo el sector con la decisión de la Xunta.

"Siempre dijimos que todo el sector relacionado con la madera tenía que ceder un poco para salir beneficiado y yo agadezco la implicación y comprensión desde el principio para que, desde los pequeños propietarios que tienen ese recurso hasta los grandes clientes que tiene esta empresa se vean beneficiados de una industria muy potente y muy enraizada aquí", proclamó el mandatario.

En esa misma línea, el directivo de Finsa Fernando Segade, quien recibió a Rueda y lo acompañó por la planta, se mostró "encantado" con la presencia del presidente "en nuestra casa", unas instalaciones en las que trabaja más de un millar de personas. En ellas pudo conocer de primera mano el proceso industrial, "desde la materia prima al producto final" y saldar así una "deuda" pendiente, ya que nunca había estado en Finsa.

"Efectivamente, cumplo con algo que quería hacer desde hace tiempo", admitió Rueda, que no escatimó elogios para Finsa. "Representa muchísimas de las cosas que interesa potenciar a Galicia", desde el "cultivo ordenado del monte" , que ayuda a prevenir los fuegos y fijar población en el rural, hasta la transformación y la inonvación. "Finsa puede generar muchas economías, desde la gente que cultiva el monte hasta la inmensa gama de productos que fabrica".

"Es cierto que ya trabaja en muchísimos países y exporta a muchísimos más, pero su base está en Galicia. Es una empresa netamente gallega y una muestra más de esa 'Galicia Calidade' que tiene tantas vertientes en la que mostrarse. Y este es uno de ellos y es fundamental y me alegro mucho de haberlo conocido", zanjó.