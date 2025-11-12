Auditores y contables debatirán en Santiago sobre los retos de la inteligencia artificial
Las X Jornadas de Auditoría y Contabilidad en Galicia abordarán este jueves la innovación tecnológica y las últimas novedades normativas del sector
Santiago acoge este jueves las X Jornadas de Auditoría y Contabilidad en Galicia, organizadas por el Consello Galego de Economistas y la agrupación gallega del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE Galicia). El encuentro, ya consolidado como una cita de referencia para los profesionales del sector, alcanza su décima edición centrando el debate en los retos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial aplicada a la auditoría, así como en las principales novedades normativas en materia contable.
El programa analizará cómo la inteligencia artificial está transformando la práctica profesional, impulsando una auditoría cada vez más continua, conectada y predictiva. Los expertos debatirán sobre cuestiones clave como la auditoría de los sistemas de IA, los riesgos de sesgo algorítmico o el cambio cultural que implica la adopción tecnológica. Además, se revisarán las últimas actualizaciones regulatorias y su impacto en la información financiera y contable.
El acto inaugural, previsto a las 09:00 horas en el Auditorio Abanca, contará con la participación del conselleiro de Facenda e Administracións Públicas, Miguel Corgos López-Prado; el presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín (por vía telemática); el presidente del ICJCE Galicia, Enrique M. González González; y la presidenta en funciones del Consello Galego de Economistas, Lucy Amigo Dobaño.
Las ponencias podrán seguirse tanto de forma presencial como en modalidad virtual (Webinar). Las jornadas homologarán 7,5 horas de formación para los asistentes: 4 horas en auditoría, 1 hora en contabilidad y 2,5 horas en otras materias, en cumplimiento de los requisitos formativos del sector.
El encuentro se consolida así como un espacio clave de actualización e intercambio profesional, donde la innovación tecnológica y la adaptación normativa se dan cita para definir el futuro de la auditoría y la contabilidad en la era digital.
- El peaje Santiago-Vigo pasará de 12,5 euros desde enero y hasta a A Coruña costará 8,8
- Una bodega gallega se cuela entre las 100 mejores del mundo para visitar
- El restaurante de Santiago con el menú degustación más barato
- Una bañense con cáncer a los 43 años logra más de 42.000 firmas para que adelanten el cribado
- La Guardia Civil incauta más de 1.500 plantas de marihuana en dos naves de Oroso y O Pino: seis detenidos
- Llega el centollo a los mercados: claves para distinguir el gallego del de fuera
- Una física compostelana que trabaja para Amazon trae a Santiago la 'segunda revolución cuántica
- Renfe anuncia la cancelación de trenes entre Ourense y Santiago por unas obras en diciembre