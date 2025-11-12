Auditores y contables debatirán en Santiago sobre los retos de la inteligencia artificial

Santiago acoge este jueves las X Jornadas de Auditoría y Contabilidad en Galicia, organizadas por el Consello Galego de Economistas y la agrupación gallega del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE Galicia). El encuentro, ya consolidado como una cita de referencia para los profesionales del sector, alcanza su décima edición centrando el debate en los retos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial aplicada a la auditoría, así como en las principales novedades normativas en materia contable.

El programa analizará cómo la inteligencia artificial está transformando la práctica profesional, impulsando una auditoría cada vez más continua, conectada y predictiva. Los expertos debatirán sobre cuestiones clave como la auditoría de los sistemas de IA, los riesgos de sesgo algorítmico o el cambio cultural que implica la adopción tecnológica. Además, se revisarán las últimas actualizaciones regulatorias y su impacto en la información financiera y contable.

El acto inaugural, previsto a las 09:00 horas en el Auditorio Abanca, contará con la participación del conselleiro de Facenda e Administracións Públicas, Miguel Corgos López-Prado; el presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín (por vía telemática); el presidente del ICJCE Galicia, Enrique M. González González; y la presidenta en funciones del Consello Galego de Economistas, Lucy Amigo Dobaño.

Las ponencias podrán seguirse tanto de forma presencial como en modalidad virtual (Webinar). Las jornadas homologarán 7,5 horas de formación para los asistentes: 4 horas en auditoría, 1 hora en contabilidad y 2,5 horas en otras materias, en cumplimiento de los requisitos formativos del sector.

El encuentro se consolida así como un espacio clave de actualización e intercambio profesional, donde la innovación tecnológica y la adaptación normativa se dan cita para definir el futuro de la auditoría y la contabilidad en la era digital.