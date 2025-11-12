BBVA impulsa la internacionalización de más de 5.400 pymes gallegas hasta septiembre

BBVA ha acompañado a más de 5.400 pequeñas y medianas empresas de Galicia en su proceso de internacionalización hasta septiembre de 2025, ayudándolas a ganar competitividad y a consolidar su presencia en nuevos mercados. La entidad financiera ha reforzado su apuesta por el tejido empresarial gallego con un programa que combina innovación digital, asesoramiento experto y soluciones financieras flexibles para facilitar el salto al exterior de las pymes.

A través de una solución integral, el banco permite a las empresas analizar su potencial exportador, identificar oportunidades y diseñar su estrategia comercial internacional de forma ágil y digital. En colaboración con Oftex, BBVA ofrece herramientas como un test de autodiagnóstico exportador y un sistema que recomienda los mercados más adecuados según el tipo de producto o servicio.

Además, tal y como indica la entidad en un comunicado remitido a los medios, las compañías cuentan con servicios de identificación de clientes y proveedores internacionales, así como consultoría personalizada en comercio exterior, con el respaldo de un equipo especializado.

El director de Comercio Exterior de Pymes de BBVA en España, Juan José Fuentes Saiz de Bustamante, destacó que el objetivo del banco es “acompañar a las empresas en su salto al exterior con seguridad y con el apoyo del mejor talento”, a través de gestores especializados que ofrecen un seguimiento personalizado desde el primer momento.

Con esta iniciativa, BBVA consolida su estrategia de apoyo a las pymes españolas, impulsando su competitividad y crecimiento dentro y fuera del país.