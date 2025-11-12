Ecoener impulsa la acción climática con la certificación Gold Standard de su planta Piyata 1

Ecoener refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la descarbonización. Así, ha comunicado el registro oficial de su planta fotovoltaica Payita 1 (República Dominicana) en el estándar internacional Gold Standard, tras superar las fases de revisión preliminar, validación y diseño del proyecto.

La certificación, obtenida en colaboración con Offcarbon, avala que las reducciones de emisiones asociadas a Payita 1 cumplen con los más altos criterios internacionales de calidad, transparencia y trazabilidad, contribuyendo de forma real y verificable a la lucha contra el cambio climático.

Gold Standard, creado en 2003 por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y otras organizaciones, certifica proyectos con beneficios ambientales y sociales y con trazabilidad de las reducciones de emisiones, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Ubicada en Nagua, provincia de María Trinidad Sánchez, Payita 1 cuenta con 60 MWp de potencia instalada. Ecoener estima una generación anual de 127 GWh de energía renovable y la evitación de aproximadamente 91.000 toneladas de CO₂ al año. La compañía sostiene que esta aportación contribuirá a reforzar la seguridad energética del país al reducir la dependencia de combustibles fósiles importados.

El registro de Payita 1 se suma —según Ecoener— a la primera emisión de créditos de carbono vinculada a sus plantas Cumayasa 1 y 2, también en República Dominicana y certificadas por Gold Standard. La empresa afirma que su objetivo es que todos sus activos fotovoltaicos y eólicos generen créditos de carbono o dispongan de certificados energéticos en los mercados donde opera.