Fademur Galicia y Ence promueven el emprendimiento sostenible como motor del desarrollo rural

Poner en valor las oportunidades de desarrollo socioeconómico que ofrece el medio rural y animar a las mujeres a apostar por el autoempleo y sus propias ideas de negocio. Ese es el objetivo de “Emprendimiento SosteNible 2.0: Compartiendo Experiencias”, un proyecto desarrollado por Fademur Galicia con la colaboración del Plan Social Ence Pontevedra, que convierte la experiencia de las emprendedoras rurales en ejemplo e inspiración para otras mujeres.

La iniciativa, centrada en el emprendimiento femenino en el medio rural, promueve las economías locales, los recursos de proximidad y las producciones sostenibles, compatibles con la conservación del territorio. En esta edición de 2025, el programa ha ofrecido asesoramiento, formación, mentorización y acompañamiento en la creación de negocios, marcas y canales de distribución, beneficiando a más de 90 mujeres cuyas ideas se encuentran en distintas fases de desarrollo.

El proyecto también ha acercado a la población rural —especialmente a las mujeres— información y recursos para afrontar los desafíos de emprender fuera de los grandes núcleos urbanos. A través de newsletters y un servicio de business consulting, se han compartido consejos, soluciones y experiencias que facilitan el camino del emprendimiento.

Doce testimonios

Una muestra de los resultados son las historias de 12 emprendedoras gallegas que protagonizan la serie de vídeos del canal de YouTube del proyecto. Entre ellas figuran Arte en Palla, dedicada a la artesanía tradicional en paja; Nela Biosense/Nela Gourmet, especializada en cosmética natural y mermeladas; la ganadera Silvia Seoane; la artesana Esther Ferreiro; Liño de Galicia; la asociación Aspadex los productores de pimientos de Padrón a domicilio Uns pican outros non; la Asociación de Palilleiras As Nemanquiñas de Vimianzo; Alfarería Lista; el centro de día Innova Senior y la productora de manzanas ecológicas Mónica Brey, entre otros ejemplos.

Fademur Galicia subraya que las mujeres desempeñan un papel esencial en la lucha contra el envejecimiento y el despoblamiento rural, en un contexto donde sufren mayores tasas de desempleo, temporalidad y desigualdad salarial. En el ámbito rural, la tasa de inactividad femenina alcanza el 38,4 %, frente al 15,1 % de los hombres, y la brecha salarial en el sector primario llega al 19,4 %.

Por ello, el impulso al emprendimiento femenino es una herramienta clave para mejorar la empleabilidad, fortalecer el tejido socioeconómico y fijar población en el territorio, contribuyendo a un rural más igualitario y con futuro.

A pesar de las dificultades, el campo gallego está lleno de pequeños proyectos liderados por mujeres que han logrado convertir sus ideas en negocios sostenibles y solventes. En ellas se centra “Emprendimiento SosteNible 2.0”, una iniciativa que apuesta por la innovación, la creación de empleo y la dinamización económica desde la sostenibilidad ambiental, social y económica.

Apoyar a las emprendedoras rurales y ayudarlas a hacer crecer sus negocios sigue siendo uno de los principales compromisos de Fademur Galicia, una labor que en esta ocasión ha sido posible gracias a la colaboración de Ence.