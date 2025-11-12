El Ibex 35 marca nuevos máximos históricos y supera los 16.500 puntos

El Ibex 35 no toca techo. El selectivo ha abierto al alza este miércoles y ha superado los 16.400 puntos con un repunte del 0,26% en los primeros compases de la jornada. Alrededor de las 10.00 el índice se sitúa en los 16.514 puntos y se revaloriza un 0,7%. Las Bolsas europeas también inician la jornada en positivo tras el buen tono de Wall Street. Las principales plazas europeoas se mantiene en verde: con subidas del 0,7% en Francfort, del 0,6% en Milán, del 0,4% en París y del 0,22% en Londres.

El principal indicador del mercado español rozó este martes los 16.400 puntos al cierre, aunque terminó cediendo ligeramente tras alcanzar su mayor nivel hasta la fecha. De los 15 días con los niveles más altos del índice en toda su historia, 12 se concentran entre octubre y noviembre de 2025, mientras que los tres restantes datan de noviembre y diciembre de 2007.

En el ámbito empresarial, Talgo ha convocado una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 12 de diciembre, en primera convocatoria con el objetivo de completar la entrada en su capital del consorcio vasco liderado por Sidenor, en el que también participan el Gobierno vasco y las fundaciones bancarias BBK y Vital.

Por su parte, Arteris, filial de Abertis, se ha adjudicado la licitación publicada por la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), dependiente del Ministerio de Transportes de Brasil, para continuar operando hasta 2047 la autopista BR-101/RJ Norte a través de su concesionaria Autopista Fluminense, en un proyecto que prevé una inversión de unos 500 millones de euros en los próximos siete años.

Mejores y peores valores

En los primeros minutos de la sesión, las mayores alzas del Ibex 35 correspondían a Grifols (+1,05%), Solaria (+0,83%) y Acciona (+0,82%). En el lado opuesto destacaban las caídas de Indra (-0,37%), junto con Telefónica y Repsol, que retrocedían un 0,27%% y un 0,21%, respectivamente.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,4% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 64,90 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, bajaba un 0,44%, hasta los 60,77 dólares. En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1583 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,170%.