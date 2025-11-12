Únicla A2 presenta su respaldo científico en el Congreso de Nutrición y Salud de Fesnad

La leche Únicla A2 tendrá un papel destacado en la V edición del Congreso de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (Fesnad), que se celebra del 13 al 15 de noviembre en Santiago bajo el lema “El Buen Camino: Nutrición, Salud y Sostenibilidad”. La cita, que reúne a profesionales de toda España y del ámbito internacional, se ha consolidado como un punto de encuentro clave para el debate sobre alimentación saludable y sostenibilidad.

En el marco del congreso, el doctor Alberto Cepeda ofrecerá la ponencia “Perspectivas de la leche A2 y sus efectos en la salud humana”, en la que explicará las diferencias entre la leche ÚNICLA A2 y la convencional. Su intervención se centrará en la digestibilidad mejorada de la leche A2, así como en la evidencia clínica que respalda su consumo en personas que presentan molestias digestivas con la leche tradicional.

Los asistentes podrán conocer de primera mano los beneficios comprobados de ÚniclaA2, relacionados con la protección antioxidante, la función tiroidea e inmune y mejoras en la salud cardiovascular y cerebrovascular. Además, se destacará que las vacas productoras de Únicla A2 generan un 20 % menos de emisiones de gases de efecto invernadero, subrayando el compromiso de la marca con un modelo de producción sostenible e innovador.

El congreso servirá también para reforzar la conexión entre nutrición, salud y sostenibilidad, mostrando cómo productos como ÚNICLA A2 pueden combinar beneficio para el consumidor y respeto ambiental, convirtiéndose en un ejemplo de la integración de ciencia, innovación y responsabilidad social en el sector lácteo.