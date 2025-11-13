SE UTILIZABA A FAMOSOS COMO GANCHO
La CNMV impone una multa a Twitter de cinco millones por permitir anuncios de falsas inversiones en criptomonedas
El regulador sanciona a la red social por cometer una infracción continuada muy grave y "por incumplir" los deberes de comprobar si Quantum AI estaba autorizada a prestar servicios de inversión
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una multa de cinco millones de euros a Twitter International Unlimited Company por incumplir la legislación sobre la publicidad de los chiringuitos financieros. Según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE), el regulador impone a Twitter dicha multa por cometer una infracción continuada muy grave, "por incumplir" los deberes de comprobar si Quantum AI estaba autorizada a prestar servicios de inversión y si la entidad no estaba incluida en la relación de entidades advertidas, según recoge la agencia EFE. Se utilizaba a famosos como 'gancho' para difundir entre los usuarios de la red social este tipo de inversiones.
En diciembre de 2024, la CNMV ya decidió incoar un expediente sancionador a Twitter al permitir la difusión de publicidad, en su plataforma X, de Quantum AI, sin comprobar si la entidad era un chiringuito financiero.
En aquel momento, el regulador denunció que en un contexto de creciente impacto del fraude financiero, hay que "destacar la relevancia mediática que, coincidiendo con la publicación de los anuncios de Quantum en la plataforma X objeto del expediente, ha venido teniendo en la opinión pública la existencia de una presunta estafa por parte de entidades no autorizadas y advertidas por el regulador que se articularía a través de la citada plataforma X y que implicaría el uso indebido por dichas entidades de la imagen de personajes públicos en España".
En concreto, "mediante la publicación de tuits simulando una noticia donde uno de estos personajes revela haber obtenido altas rentabilidades utilizando una aplicación creada por una de estas entidades", concluía.
La CNMV ha señalado varias veces a empresas y redes sociales que sí colaboran para poner límites a publicidad de los "chiringuitos financieros" como Google y Meta, y ha denunciado a otras como X y Tik Tok por no hacerlo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El peaje Santiago-Vigo pasará de 12,5 euros desde enero y hasta a A Coruña costará 8,8
- Una bodega gallega se cuela entre las 100 mejores del mundo para visitar
- El restaurante de Santiago con el menú degustación más barato
- Llega el centollo a los mercados: claves para distinguir el gallego del de fuera
- Dos vecinas de A Maía se quedan a las puertas de coronarse como Miss Grand Galicia
- Vuelve la Feira do Monte a Ames con 22 puestos, talleres y pulpería
- El Palacio de Congresos de Santiago revitaliza su oferta cultural: 20 artistas confirmados hasta marzo
- Rosón no descarta la propuesta de Sumar de ir con CA en una candidatura a las municipales