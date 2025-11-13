Executivas de Galicia celebra 15 años fortaleciendo la red de mujeres líderes en la comunidad

Executivas de Galicia cumple 15 años y lo celebra por todo lo alto con el I Congreso de la asociación, que congregó en el Hostal dos Reis Católicos a más de 200 mujeres líderes, jóvenes profesionales y representantes institucionales bajo el lema “15 anos sementando referentes”. El evento combinó debate, inspiración y conexión, abordando temas clave como la innovación, la sostenibilidad, el bienestar y la creación de alianzas. Además, por primera vez, el congreso medirá su huella de carbono, reforzando el compromiso de la organización con un desarrollo responsable y sostenible.

La inauguración estuvo a cargo de la presidenta de Executivas de Galicia, Carmen Costas, acompañada de representantes de la Xunta, la Delegación del Gobierno, las diputaciones, los concellos y el ámbito universitario. Costas destacó la importancia de seguir generando referentes femeninos y espacios de encuentro que impulsen la igualdad de oportunidades: “Este congreso nace con una vocación clara: ser un punto de encuentro y de impulso. Un lugar donde compartir experiencias, tender puentes entre generaciones y reforzar una red de mujeres líderes que contribuyan activamente al futuro de Galicia”, señaló.

Durante la jornada, la copywriter y mentora Virginia Romero Calleja recordó los orígenes de la asociación y rindió homenaje a las socias fundadoras, destacando que “las grandes transformaciones comienzan con un gesto sencillo: reunirse. Porque cuando las mujeres se organizan, florecen los cambios”.

Premios Executivas / ECG

El programa del congreso incluyó mesas redondas y charlas inspiradoras. Bajo el título “Juniors para ser referentes”, jóvenes profesionales del programa Executivas Junior compartieron experiencias y reflexionaron sobre la importancia del acompañamiento intergeneracional y un liderazgo basado en empatía, colaboración y flexibilidad.

En la mesa “El valor de las personas y su bienestar”, las participantes coincidieron en que situar a las personas en el centro de las organizaciones es clave para fomentar compromiso, productividad y satisfacción. Por su parte, “El valor del rural de Galicia” destacó el potencial económico y social del medio rural, resaltando cómo la innovación y la conectividad permiten generar proyectos sostenibles desde estas zonas.

Otra de las mesas, “Sembrando alianzas para cultivar el futuro”, subrayó la necesidad de fortalecer redes femeninas para impulsar nuevas formas de liderazgo y colaboración. Además, la jornada incluyó la charla de Xisela Aranda, directora de Deportes de la Diputación de Pontevedra, y la presentación de la iniciativa medioambiental Bosquia, que evidenció la dimensión sostenible del evento.

Uno de los momentos más esperados fue la entrega de los X Premios Executivas de Galicia, que reconocen a mujeres y colectivos que fomentan el liderazgo femenino. En la categoría individual, el premio fue para Dora Casal, directora ejecutiva de Roberto Verino, y en la colectiva para la asociación Mulleres do Seu, dedicada al desarrollo profesional de las mujeres del rural gallego. Ambas recibieron la escultura Fémina del artista Miguel Couto, símbolo del triunfo personal de la mujer.

El congreso fue clausurado por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras, y finalizó con un cóctel y sesiones de speed mentoring, reforzando así la red de liderazgo femenino gallego y consolidando un aniversario que celebró tanto la trayectoria como el futuro de Executivas de Galicia.