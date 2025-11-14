Uno de cada tres puestos libres en Galicia no se cubre por falta de formación adecuada

Galicia enfrenta un desafío creciente en su mercado laboral: uno de cada tres puestos libres no se cubre porque los candidatos carecen de la formación adecuada, según los datos provisionales del tercer trimestre de 2025 publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE). En total, las empresas de más de diez trabajadores registraron 14.478 puestos libres, un aumento del 6,6 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 13.586 posiciones sin cubrir.

Del total de puestos libres, el 18 % requería formación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), cifra inferior al 26,3 % registrada en el tercer trimestre de 2024, lo que indica una disminución en la demanda de perfiles técnicos específicos, aunque sigue siendo significativa. Entre las razones por las que los puestos permanecen abiertos, un 31,2 % se debe a que los candidatos no cuentan con la preparación necesaria para desempeñar la función, lo que refleja un desajuste entre la oferta educativa y las necesidades del mercado laboral gallego.

El informe del IGE también muestra que el sector servicios mantiene un elevado grado de ocupación: el 71,9 % de las empresas tiene más del 75 % de su plantilla trabajando, lo que indica que estas compañías operan cerca de su capacidad máxima. En términos sectoriales, la agricultura, la industria, la construcción y los servicios presentan vacantes sin cubrir, aunque la mayor presión se observa en servicios y sectores con alta demanda de perfiles técnicos y especializados.

El estudio destaca que 2.601 puestos libres requerían formación STEM, mientras que 12.000 aproximadamente correspondían a otras áreas profesionales. Esta distribución sugiere que, aunque la necesidad de perfiles científicos y tecnológicos es relevante, existe también una demanda generalizada de personal cualificado en otros ámbitos, desde administración hasta atención al cliente o logística.

Limite al crecimiento

El IGE advierte que la escasez de personal cualificado no solo limita la capacidad de crecimiento de las empresas, sino que también obliga a estas a ajustar sus plantillas, implementar estrategias de retención y fomentar la capacitación de sus trabajadores. Además, la combinación de aumento de puestos libres y alta ocupación en servicios evidencia la necesidad de reforzar la formación continua y especializar la educación profesional para afrontar los retos del mercado laboral gallego y garantizar la competitividad regional.