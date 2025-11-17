Galicia cierra la tercera vendimia más abundante de su historia

La vendimia de 2025 en Galicia se ha cerrado con casi 76 millones de kilos de uva, consolidándose como la tercera más abundante desde que se tienen registros históricos, solo por detrás de 2011 y 2023. Así lo informó este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su comparecencia posterior al Consello, tras recopilar los datos aportados por los consejos reguladores de las cinco denominaciones de origen gallegas.

En total, más de 7.600 explotaciones y 400 bodegas participaron en la recogida, que estuvo marcada por un predominio de las uvas blancas, responsables de más del 90% de la cosecha, mientras que la uva tinta representó alrededor de 7,2 millones de kilos.

Rías Baixas y Monterrei, destacó el titular de la Xunta, fueron las que experimentaron los incrementos más notables, alcanzando récords históricos en volumen de uva recogida. En Rías Baixas, la cosecha creció un 20% respecto al promedio de la última década y un 13% sobre la de 2024, con la albariña como protagonista, representando el 97% del total. Además, por primera vez se incluyó la variedad blanca ratiño gallega, admitida en esta DO desde 2023. Monterrei, por su parte, superó su récord absoluto con 8,07 millones de kilos, un 35% más que el promedio del decenio, destacando la variedad godello, que representa el 81% de la uva blanca, y la mencía entre las tintas.

En contraste, Ribeiro, Valdeorras y Ribeira Sacra registraron ligeros descensos. Ribeiro recogió 8,1 millones de kilos, un 27% menos que en 2024, afectada por la sequía prolongada, aunque mantiene un 95% de uva blanca. Valdeorras alcanzó 7,55 millones de kilos, con un descenso del 8% respecto a la campaña anterior, y predominio de godello en sus uvas blancas. La Ribeira Sacra, especializada en tintos, sumó 4,6 millones de kilos, con un 77% de uva tinta, reflejando la menor demanda de vinos de esta variedad.

Apoyos al sector

Para respaldar al sector vitivinícola, la Xunta destinará en 2026 alrededor de 12 millones de euros en ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos, promoción internacional, elaboración y comercialización de vinos, así como para la conservación del paisaje y la lucha contra la erosión, especialmente en zonas como la Ribeira Sacra. Además, el Plan Saborea Calidad Diferenciada contará con una inversión de 10 millones de euros, dos más que en 2025, con el objetivo de potenciar la visibilidad y competitividad de los vinos gallegos.

Los viticultores destacan que, además del volumen, la calidad de la uva ha sido excelente, lo que permitirá elaborar vinos con carácter y potencial de exportación. El aumento en la producción de variedades blancas refuerza la reputación de Galicia como referente en este tipo de vinos, mientras que las tintas mantienen su carácter distintivo en denominaciones como Ribeira Sacra.

Optimismo

Con récords históricos en varias DO y un respaldo económico sólido por parte de la Xunta, la vendimia de 2025 deja al sector vitivinícola gallego con una perspectiva optimista de cara a futuras campañas, fomentando la inversión en bodegas, la innovación en viñedos y la promoción del vino gallego dentro y fuera de España.