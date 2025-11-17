El Grupo Coren lidera el certamen nacional “Porc D’Or”, al conseguir 15 premios por su buen hacer basado en el bienestar animal y la sostenibilidad

El Grupo Coren ha conseguido un total de 15 galardones en la edición 2025 de los Premios Porc D'Or, que acaba de tener lugar en Leida. Se trata de un certamen que convoca cada año el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA) para distinguir a las mejores granjas de porcino de toda España y reconocer la profesionalidad de un sector que trabaja para producir de modo competitivo, siempre respetando los principios de bienestar animal y sostenibilidad.

En el certamen se entregaban un total de 43 reconocimientos en las diversas categorías, que reconocen la labor en productividad numérica, tasa de partos o longevidad, entre otras. De ellos, el Grupo Coren logró 15 premios, que supone una tercera parte del total de los entregados a granjas de toda España. Una cifra que representa, además, 15 de los 17 reconocimientos obtenidos por granjas gallegas.

El alto número de premios conseguidos por Coren pone de manifiesto el buen hacer de los granjeros de la cooperativa presidida por Manuel Gómez-Franqueira, no solo en cuanto a productividad, sino también su trabajo para mantener siempre el máximo bienestar animal y su compromiso de una producción respetuosa con el medio ambiente, situándose así en la vanguardia del sector. Un hecho que avala la trayectoria del Grupo Coren en el certamen, pues desde que comenzó a presentarse hace ya más de una década, ha obtenido múltiples galardones todos los años.

Manuel Gómez-Franqueira, presidente de Grupo Coren. / Cedida