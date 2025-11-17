«Invertir en diversidad no es solo justo: es más rentable»

Está nominada en la categoría Inversión de los Women Startup Awards 2025. ¿Qué significa para usted este reconocimiento y qué cree que valora el jurado?

Es un honor y una satisfacción formar parte de una iniciativa que visibiliza el papel de las mujeres en el ecosistema emprendedor y de inversión. Creo que el jurado valora mi trabajo, entusiasmo y el esfuerzo por impulsar un modelo de inversión más inclusivo, donde la rentabilidad financiera vaya unida al impacto social y ambiental.

Lidera el Diversity Catalyst Fund, el primer fondo europeo centrado en diversidad e inclusión. ¿Cómo nace este proyecto y qué impacto busca?

El fondo nace de una constatación: el talento está equitativamente distribuido, pero las oportunidades no, y desde Zubi Capital decidieron crear un vehículo innovador para invertir para promover la diversidad, equidad e inclusión, generando un impacto a nivel fondo al invertir en equipos diversos o compañías con tecnologías inclusivas, demostrando mejores retornos y acompañando a sus participadas en resolver retos sociales o ambientales.

Defiende que invertir en diversidad no es solo una cuestión ética, sino una estrategia inteligente. ¿Por qué la diversidad mejora el rendimiento de la inversión?

Efectivamente, mi trabajo está guiado por demostrar que invertir en equipos diversos no es solo una cuestión ética, sino una estrategia empresarial inteligente y financieramente rentable, con datos que muestran mayor innovación, mejores salidas y más resiliencia; la evidencia empírica es clara: los equipos diversos son más innovadores, toman mejores decisiones y se adaptan mejor, y la diversidad no solo mejora la rentabilidad social, también la económica.

¿Qué barreras persisten para que más fondos apuesten por proyectos diversos y sostenibles?

Las principales barreras son culturales y estructurales: muchos fondos e inversores solo miden el éxito en términos financieros y a corto plazo, sin tener en cuenta los pilares de la inversión de impacto —planeta y personas—, y además existe difícil acceso al capital institucional y concentración en gestoras con más recorrido, dejando un vacío de financiación para proyectos innovadores.

Es gallega y muy activa en Startup Galicia. ¿Qué importancia tiene para usted impulsar el emprendimiento en su tierra y qué cree que distingue al talento gallego en este ámbito?

Galicia tiene talento extraordinario, técnico y resiliente, capital familiar y actitud emprendedora, destacando la capacidad de hacer mucho con poco, la visión global sin perder las raíces y el valor de la comunidad; Startup Galicia conecta talento, redes e instituciones, ofrece formaciones y trabaja para arraigar proyectos porque el futuro económico de Galicia depende de transformar conocimiento y tecnología en innovación.

Cada vez más gallegos lideran proyectos tecnológicos desde dentro y fuera de la comunidad. ¿Qué condiciones serían necesarias para retener y atraer ese talento emprendedor a Galicia?

Necesitamos más financiación temprana, incentivos fiscales atractivos para business angels y para empresas tractoras que apuesten por la innovación generada en Galicia, y menor burocracia para hacer accesibles las líneas de financiación pública. También es importante fijar una hoja de ruta para facilitar el retorno del talento y dar visibilidad contando mejor las historias de quienes están construyendo proyectos desde Galicia —incluidas empresas que venden en Europa y Latinoamérica, lanzan cohetes al espacio o venden tecnología a Tesla, SpaceX o la NASA—, porque si comunicamos mejor estos referentes el talento volverá por convicción y por la oportunidad de ser parte de algo grande desde su tierra.

Galicia está apostando por consolidar su ecosistema innovador. ¿Cómo valora la evolución del emprendimiento en la comunidad y qué papel pueden jugar los fondos de impacto?

La evolución ha sido muy positiva, con más oportunidades, una comunidad emprendedora muy activa y referentes consolidados, aunque aún faltan inversores locales dispuestos a apostar por las primeras etapas, donde se gesta la innovación.

¿Qué consejo daría a una joven que hoy sueña con emprender o trabajar en inversión?

Que se lance. Que no espere a tenerlo todo claro, porque el camino se descubre andando y muchas veces hacemos muchos planes de negocio que al tercer mes ya no se pueden cumplir de la forma en la que prevemos. El mercado es muy cambiante y competitivo, cada día que una demora en empezar algún otro perfil con la idea menos estudiada ya la ha lanzado. Y que busque propósito: trabajar en inversión o emprender tiene mucho más sentido cuando sabes cuál es tú por qué. Esto es clave para conseguir la resiliencia que una persona emprendedora necesita