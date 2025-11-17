Plenergy enviará a cinco clientes al Dakar 2026 para vivir el rally desde dentro junto a Carlos Sainz

La emoción del rally más duro del planeta está a punto de sentirse también a pie de surtidor. Plenergy, compañía de estaciones de servicio de bajo precio con una treintena de puntos en Galicia, ha lanzado la campaña “Rumbo al Dakar”, con la que sorteará cinco viajes VIP para que sus clientes vivan el arranque del Dakar 2026 desde dentro del equipo del tetracampeón Carlos Sainz. La experiencia, que se celebrará del 2 al 4 de enero en Arabia Saudí, permitirá a los ganadores conocer el corazón de la competición en su vigésima participación junto al copiloto Lucas Cruz.

Los premiados, tal y como informa la empresa, viajarán hasta la ciudad costera de Yanbu con vuelos incluidos, alojamiento en hoteles de 4 y 5 estrellas, comidas y traslados oficiales. Podrán asistir a la etapa Prólogo del 3 de enero, a la ceremonia del podio y a la primera etapa del rally, además de acceder al vivac, el auténtico centro neurálgico donde conviven pilotos, mecánicos y equipos. A ello se suman tres momentos exclusivos: un Meet and Greet con Carlos Sainz, un encuentro con el equipo Ford y la oportunidad de vivir la primera etapa desde la perspectiva del equipo del piloto madrileño.

Una experiencia para recordar

El premio incluye también regalos especiales, desplazamientos en 4x4 y una formación práctica denominada “Experiencia Dakar”, en la que los ganadores descubrirán los fundamentos de la navegación y la conducción en el desierto. “Como embajador de Plenergy, me hace especial ilusión ofrecer algo realmente único a los clientes que confían en la marca. Nada se compara a la energía del vivac y a la emoción del desierto”, expresó Carlos Sainz, quien se mostró encantado de poder recibir a los cinco afortunados en Yanbu.

Participar en el sorteo es sencillo: entre el 17 de noviembre y el 3 de diciembre, cada litro repostado en cualquier estación Plenergy de España se convierte en una participación automática. Solo es necesario registrarse y subir el ticket en la web rumboaldakar.plenergy.es. Los ganadores se comunicarán a través del perfil oficial de Instagram @plenergy, en dos tandas: el 28 de noviembre y el 5 de diciembre.

Con esta iniciativa, indica un comunicado, Plenergy refuerza su apuesta por premiar la fidelidad de sus clientes y acercarles experiencias únicas vinculadas al mundo del motor. La carrera hacia el Dakar 2026 ya está en marcha para quienes sueñen con sentir de cerca la adrenalina del desierto saudí y convivir con uno de los pilotos más laureados de la historia.