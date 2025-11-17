Únicla A2 gana protagonismo en el V Congreso Fesnad por su potencial en la salud digestiva

El debate sobre el futuro de la nutrición y los alimentos funcionales volvió a cobrar fuerza en el V Congreso Fesnad, celebrado en la capital gallega bajo el lema “El buen Camino: Nutrición, Salud y Sostenibilidad”. Entre las intervenciones más comentadas destacó la del catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidade de Santiago, Alberto Cepeda, quien presentó nuevas perspectivas sobre la leche A2A2 y su posible papel en la salud digestiva.

Según expuso el investigador, tal y como indica una nota remitida por Clun, los lácteos siguen siendo un componente esencial en todas las guías alimentarias, incluida la dieta atlántica. Sin embargo, alertó de que su consumo ha descendido de forma notable en los últimos años, especialmente entre la población joven, influida por la idea —calificó de “errónea”— de que la leche es “un veneno blanco”. Cepeda explicó que, en muchos casos, quienes creen sufrir intolerancia a la lactosa no presentan realmente esta condición, sino molestias vinculadas a la presencia de beta-casomorfina-7 (BCM7), un neuropéptido proinflamatorio derivado de algunas variantes de la proteína de la leche.

Una vuelta al origen

En este contexto, el especialista subrayó el valor de la leche Únicla A2, que describió como “la evolución natural de años de investigación” orientada a recuperar la composición de la leche original, predominantemente A2A2 en los herbívoros ancestrales. Con el tiempo, los sistemas productivos dieron lugar a mezclas de animales A1A1 y A2A2, lo que modificó las características proteicas de la leche. La línea de trabajo actual —explicó Cepeda— busca seleccionar cabañas de animales A2 puras, proceso que también se confirma en laboratorio.

El doctor Alberto Cepeda fue el encargado de abordar las ‘Perspectivas de la leche A2 y sus efectos en la salud humana’ / cedida

El experto recordó además que la gama Únicla ya contaba con un historial de mejora nutricional: primero mediante el incremento de omega-3 y ácido linoleico conjugado, y posteriormente con la adición de selenio. El diseño actual de la leche A2A2 pretende reforzar estas cualidades y aproximarse al perfil nutritivo ancestral.

Entre los beneficios señalados por Cepeda destacan el aporte adicional de selenio —un antioxidante escaso en los suelos y en la dieta habitual—, la mejora del equilibrio entre ácidos grasos omega-6 y omega-3 y la reducción de la grasa total, especialmente la saturada, hasta situarla por debajo del 14 %. Todo ello, afirmó, repercute en un mejor bienestar digestivo para personas que experimentan hinchazón, gases o dispepsias al consumir leche convencional.

El catedrático concluyó que los beneficios asociados a la leche A2A2 “podrían atraer de nuevo a quienes dejaron de consumir lácteos por problemas digestivos”, al tiempo que destacó la alta densidad nutricional del producto. Su intervención, centrada en datos históricos, bioquímicos y clínicos, situó a Únicla A2 como una de las referencias más mencionadas del congreso en materia de salud digestiva y alimentación sostenible.