La subcontrata del Camp Nou investigada por emplear a 'sin papeles' despide a 20 trabajadores más

En una de las principales puertas de acceso a un Camp Nou todavía en obras hay un muro donde estos días se han ido colgando papeles con el nombre de decenas de trabajadores. Son listas de empleados despedidos, a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que constituyen una especie de plafón informativo con las personas 'non gratas' en las obras que, tras extinguirles el contrato, ya no pueden volver a entrar. "No pueden desactivar nuestras tarjetas de acceso y le han dado nuestros nombres a seguridad para que no entremos”, explica uno de los empleados que aparece en dichas listas. El porqué desde la obra no pueden desactivar dichas tarjetas ni a qué nombre o nombres están asociadas no puede responderlo este trabajador.

Extreme Works UAB, empresa subcontratada en las obras del Camp Nou, ha despedido este lunes a 20 trabajadores más, según explican desde el sindicato CCOO. Unos ceses que se suman al goteo de expulsiones iniciado a principios de noviembre, cuando un grupo de operarios se manifestó a las puertas del estadio para reclamar que se regularizara su situación administrativa. Esta compañía está siendo investigada por la Inspección de Trabajo y la Policía Nacional por presuntamente emplear a personas sin permiso de trabajo en regla.

A los obreros cesados se les adeuda mes y medio de salarios, según explican fuentes sindicales. La compañía ha dejado de pagar y ha comenzado a despedir una vez su nombre trascendió a la opinión pública y las autoridades iniciaron investigaciones sobre la situación de sus trabajadores. A preguntas de este medio, la constructora Limak, responsable de la remodelación del estadio del FC Barcelona y contratista principal, ha declinado realizar declaraciones sobre el asunto.

La Generalitat detecta decenas de trabajadores turcos 'simpapeles' en las obras de Camp Nou, Una veintena de empleados de una subcontrata son despedidos y protestan frente al estadio. / MANU MITRU / EPC

Múltiples trabajadores de Extreme Works llevaban meses trabajando en Barcelona cuando se acercaron a CCOO para tratar de regularizar su situación. De origen turco, no disponen automáticamente de permiso de trabajo en la Unión Europea y hasta ahora han estado operando en Catalunya con permisos de residencia húngaros o de otros países del este de Europa caducados, según denunciaron varios de estos operarios.

El problema con el que se encontraban estos trabajadores es que, al carecer de permisos, no podían arriesgarse a volver temporalmente a sus casas, bajo pena de no poder volver a trabajar a España tras carecer de permiso y que les pusieran trabas en la frontera. Atrapados estos trabajadores cualificados -desde soldadores a técnicos de prevención- así entre un salario de unos 2.000 euros mensuales, por entre 50 y 60 horas semanales y sin cotización a la Seguridad Social, que mandaban a sus seres queridos y la posibilidad de estar con ellos.

El pasado 4 de noviembre decenas de empleados y ya ex empleados de Extreme Works se concentraron en uno de los accesos al Camp Nou. Dicha protesta, auspiciada por CCOO, fue fruto de los primeros despidos que se han ido replicando en los días sucesivos. Una semana antes de los primeros despidos, ya cuando el conflicto laboral parecía inevitable y ya se habían cursado las primeras denuncias ante la Inspección de Trabajo, esta subcontrata trató un último movimiento a la desesperada para regularizar a través de una notaría del centro de Barcelona a varios implicados, según pudo certificar este medio.

Casi dos millones en multas entre las subcontratas

Ahora sobre esta empresa y el red de subcontratas que operan en el Camp Nou se cierne una investigación tanto de la autoridad laboral, como de la Policía Nacional. Tras diversas y sucesivas quejas de distintos grupos de trabajadores, que durante estos dos años de obras han denunciado situaciones de "explotación laboral" e irregularidades, ahora el cuerpo policial ha decidido intervenir. Coincide con las primeras denuncias públicas en materia de extranjería, competencia -a diferencia de la laboral- en Catalunya de la Delegación de Gobierno.

A expensas de cómo acaben sus pesquisas y del resultado que se derive de las mismas, la Inspección de Trabajo -que comenzó a investigar las condiciones de este grupo de trabajadores turcos el pasado 25 de septiembre- prevé cerrar sus actuaciones en los próximos días. Presuntamente, la autoridad laboral interpondrá medidas sancionadoras en materia de extranjería y trabajo irregular, al ya haber podido acreditar en sus primeras averiguaciones la falta de papeles en regla.

Desde que arrancaron las obras del Camp Nou, en junio de 2023, distintas subcontratas que allí operan o han operado acumulan casi dos millones de euros en multas y requerimientos por fraudes laborales. La Inspección de Trabajo dependiente de la Generalitat de Catalunya ha realizado un total de 218 expedientes por irregularidades desde que se inició la remodelación del estadio blaugrana y, a través de los mismos, la autoridad laboral ha detectado una sucesión de incumplimientos de la normativa laboral, ya sean salarios impagados, excesos horarios, personas de origen extranjero operando sin la documentación en regla o déficits en las mecanismos de seguridad laboral.