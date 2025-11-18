Rueda alerta del auge de la tensión social y reivindica a la empresa familiar como aliado del progreso

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió hoy la importancia de la empresa familiar como motor de empleo y riqueza en Galicia y advirtió sobre los riesgos de utilizar la conflictividad social como herramienta política. La celebración del 25º aniversario de la Asociación Gallega de Empresa Familiar (AGEF) reunió a autoridades, empresarios y representantes institucionales en Santiago.

Rueda, acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y el titular de Emprego, José González, resaltó la labor de AGEF como interlocutor sólido entre el sector y la administración, señalando que su capacidad para trasladar demandas hacia arriba y transmitir acuerdos hacia abajo es clave para avanzar.

El jefe del Ejecutivo recordó que hace 25 años muchas de las realidades actuales “ni siquiera aparecían en la ciencia ficción” y subrayó que la capacidad de adaptación del empresariado gallego ha sido decisiva para convertir los cambios en oportunidades. Entre sus prioridades, enfatizó la necesidad de dar facilidades a quienes crean riqueza y empleo, así como mantener un clima económico estable mediante gobiernos previsibles, que no alteren “de repente” las reglas ni introduzcan “nuevas trabas e incertidumbres”.

Además, anunció que Galicia contará con presupuestos aprobados para 2026 antes de que finalice el año, subrayando que la planificación financiera es tan esencial para una administración como para cualquier empresa. Entre los asistentes se encontraban el economista y expresidente gallego Fernando González Laxe y el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites.

Autoridades y asistentes a la Gala organizada por la AGEF / Xoan Álvarez

El presidente de AGEF, José Bernardo Silveira, recordó los orígenes de la asociación, fundada un 14 de enero de 2000 en un “día de nieve en toda Galicia”, y destacó los avances tecnológicos, sociales y económicos de los últimos 25 años. Subrayó que la asociación ha logrado mejorar la competitividad de las empresas familiares, visibilizar su peso en el empleo y en la economía gallega, y fortalecer su voz ante las administraciones públicas, conectando con universidades, centros educativos y socios estratégicos, y actuando como interlocutor leal ante dirigentes políticos de todo signo.

La empresa familiar, motor de Galicia

El director territorial norte de CaixaBank, Juan Pedro Badiola, resaltó que en Galicia la empresa familiar representa el 94 % del tejido empresarial, genera el 92 % del empleo privado y aporta más del 85 % del valor añadido bruto, afirmando que este sector no solo sostiene la economía, sino que la impulsa con fuerza y estabilidad. También destacó que Galicia liderará el crecimiento del PIB per cápita en España entre 2019 y 2026, con un 10,5 %, muy por encima de la media nacional, y subrayó el papel de la empresa familiar como tradición, innovación y arraigo al territorio.

Por su parte, el presidente de Gadisa, Roberto Tojeiro, hizo un emotivo repaso a los hitos de AGEF y agradeció a los fundadores y a todos los miembros que han contribuido a consolidar la asociación como referente del emprendimiento familiar en Galicia. Destacó cuatro logros principales: mantener el reconocimiento público de la empresa familiar, reducir las dificultades específicas a su continuidad, mejorar el conocimiento mutuo entre empresas familiares y reforzar la capacitación de sus miembros para garantizar la continuidad generacional. Tojeiro reivindicó la importancia de la ilusión, el esfuerzo y la dedicación invertidos en la creación y desarrollo de proyectos familiares, y destacó el compromiso de AGEF con la sociedad gallega y el crecimiento económico sostenible.

Durante el evento, Rueda agradeció la implicación de las empresas en proyectos estratégicos conjuntos con la Xunta y reiteró que la colaboración público-privada debe ser demostrable y eficaz, remarcando que la inmensa mayoría de las empresas familiares gallegas participan activamente en iniciativas de interés común. El presidente alertó sobre los riesgos de utilizar la tensión social como instrumento político y defendió un diálogo constructivo, acuerdos claros y la previsibilidad de la acción del gobierno, evitando cambios bruscos en la normativa y garantizando un entorno estable para las empresas.

En su intervención, el mandatario también destacó la capacidad de adaptación de las empresas gallegas a los cambios de los últimos 25 años, “muchas de las cosas que ahora nos parecen normales ni siquiera existían hace un cuarto de siglo”, y recordó que la marca Galicia representa calidad en todos los ámbitos, desde productos gastronómicos hasta innovación empresarial. Por ello, aseguró, la empresa familiar es “Galicia calidad en estado puro” y el gobierno autonómico seguirá siendo su aliado.

La gala concluyó con un mensaje de optimismo y compromiso, reconociendo a las 17 empresas que han acompañado a AGEF desde su fundación y destacando que los próximos 25 años deberán afrontarse con la misma visión, esfuerzo y colaboración que ha caracterizado al sector hasta ahora.